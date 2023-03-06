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Блог ⟩ Выборы прошли: с кем реформисты сядут за стол переговоров?

rus.postimees.ee
Выборы прошли: с кем реформисты сядут за стол переговоров?
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Фото: Mihkel Maripuu

По предварительным результатам выборов в Рийгикогу, состоявшихся в воскресенье, абсолютным победителем стала Партия реформ, которая получит 37 мест в новом составе парламента. Теперь перед ними встает вопрос: с кем начинать коалиционные переговоры?

В понедельник в 11 часов в офисе Партии реформ состоится собрание правления, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги по формированию правительственной коалиции. После встречи лидер партии Кая Каллас даст пресс-конференцию.

Следите в блоге Rus.Postimees за дальнейшими шагами политиков по формированию коалиции!

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