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Колонка Postimees ⟩ Избиратели предпочитают либеральный взгляд на мир

rus.postimees.ee
Избиратели предпочитают либеральный взгляд на мир
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Выборы в Рийгикогу.
Выборы в Рийгикогу. Фото: Mihkel Maripuu
  • Победа реформистов оказалась неожиданно сильной
  • Эстония посылает четкий внешнеполитический сигнал
  • Война в Украине может разделить общество

Народ высказался – граждане страны сделали свой выбор в пользу либерального мировоззрения и Кая Каллас с большой вероятностью останется премьер-министром.

Исторически сложилось так, что в нестабильное время народ держится своего лидера. Поэтому не стоит удивляться, что Партия реформ и Кая Каллас особенно получили много голосов. В предвыборной студии ETV Каллас даже была удивлена успехом Партии реформ. Разумеется, сейчас рано спекулировать по поводу возможной коалиции, но с большой долей вероятности она будет либеральной.

При этом нужно признать, что война в Украине и исходящая из этого угроза безопасности дали больше голосов не только Кае Каллас и Партии реформ, все это добавило голосов и другой стороне спектра – если посмотреть на количество голосов, отданных за Айво Петерсона и Михаила Стальнухина. Ничего не поделаешь – война раскалывает любое общество, и Эстония также этого не избежала.

То, что Кая Каллас останется на посту премьер-министра, значит также и то, что внешняя политика Эстонии не изменится – продолжится помощь Украине и плотная работа как в НАТО, так и Европейском союзе. Исход выборов дает нашим союзникам четкий сигнал: Эстонии можно доверять.

Реакция EKRE на поражение в выборах была ожидаема – председатель EKRE Мартин Хельме не согласен с итогами электронного голосования. Будем надеяться, что за этим не последует штурм Тоомпеа, какие, например, были у Капитолия в США или правительственном квартале в Бразилии. Но новая коалиция должна считаться и с теми людьми, которые голосовали за EKRE.

Мы увидим, как будет держаться в парламенте новичок – партия «Ээсти 200». Если «Ээсти 200» должна будет войти в правительство, это будет значить, что в Рийгикогу попадут не только первые номера и известные люди этой партии. Все это ставит перед «Ээсти 200» вызовы, предположительно, партия сумеет с ними справиться.

Правые в этот раз не преодолели избирательный порог, но учитывая скорость, с которой была создана эта партия и результат, можно предположить, что они покажут результат уже на выборах в Европарламент в следующем году, а спустя четыре года – на новых выборах в Рийгикогу. С большой долей вероятности правые отобрали голоса и у партии «Отечество».

Отдельная тема – исследовательские фирмы, которые все-таки не сумели точно предсказать итоги выборов. И теперь вопрос: а какой смысл в еженедельной публикации партийных рейтингов?

При этом нужно признать, что война в Украине и исходящая из этого угроза безопасности дали больше голосов не только Кае Каллас и Партии реформ, все это добавило голосов и другой стороне спектра – если посмотреть на количество голосов, отданных за Айво Петерсона и Михаила Стальнухина. Ничего не поделаешь – война раскалывает любое общество, и Эстония также этого не избежала.

Пожалуй, этот четырехлетний избирательный цикл Рийгикогу был одним из самых турбулентных в независимой Эстонии – население страны столкнулось с эпидемией коронавируса, экономическим кризисом и войной в Украине. Причем два последних аспекта еще не завершились. Пожалуй, таким же неспокойным был и первый послевоенный избирательный цикл (1992 – 1995 гг.): непосредственно накануне этого была введена крона, избирали Рийгикогу и президента, а также выводили российские войска.

Несмотря на кризисы, народ доверяет своей стране, проголосовав в беспрецедентном количестве. Кроме того, факт, что количество проголосовавших электронно превысило число голосовавших на бумажных носителях, указывает на то, что избиратели все больше предпочитают электронное голосование. Высокая избирательная активность придает недавно избранному Рийгикогу легитимность и также демонстрирует, что народ политически активен во время кризиса. Напомним, что во время Освободительной войны, в 1919 году явка на выборы Учредительного собрания составила 80%.

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