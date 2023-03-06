Колонка Postimees ⟩ Избиратели предпочитают либеральный взгляд на мир

Мы увидим, как будет держаться в парламенте новичок – партия «Ээсти 200». Если «Ээсти 200» должна будет войти в правительство, это будет значить, что в Рийгикогу попадут не только первые номера и известные люди этой партии. Все это ставит перед «Ээсти 200» вызовы, предположительно, партия сумеет с ними справиться.
Правые в этот раз не преодолели избирательный порог, но учитывая скорость, с которой была создана эта партия и результат, можно предположить, что они покажут результат уже на выборах в Европарламент в следующем году, а спустя четыре года – на новых выборах в Рийгикогу. С большой долей вероятности правые отобрали голоса и у партии «Отечество».
Отдельная тема – исследовательские фирмы, которые все-таки не сумели точно предсказать итоги выборов. И теперь вопрос: а какой смысл в еженедельной публикации партийных рейтингов?
При этом нужно признать, что война в Украине и исходящая из этого угроза безопасности дали больше голосов не только Кае Каллас и Партии реформ, все это добавило голосов и другой стороне спектра – если посмотреть на количество голосов, отданных за Айво Петерсона и Михаила Стальнухина. Ничего не поделаешь – война раскалывает любое общество, и Эстония также этого не избежала.
Пожалуй, этот четырехлетний избирательный цикл Рийгикогу был одним из самых турбулентных в независимой Эстонии – население страны столкнулось с эпидемией коронавируса, экономическим кризисом и войной в Украине. Причем два последних аспекта еще не завершились. Пожалуй, таким же неспокойным был и первый послевоенный избирательный цикл (1992 – 1995 гг.): непосредственно накануне этого была введена крона, избирали Рийгикогу и президента, а также выводили российские войска.
Несмотря на кризисы, народ доверяет своей стране, проголосовав в беспрецедентном количестве. Кроме того, факт, что количество проголосовавших электронно превысило число голосовавших на бумажных носителях, указывает на то, что избиратели все больше предпочитают электронное голосование. Высокая избирательная активность придает недавно избранному Рийгикогу легитимность и также демонстрирует, что народ политически активен во время кризиса. Напомним, что во время Освободительной войны, в 1919 году явка на выборы Учредительного собрания составила 80%.