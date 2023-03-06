Колонка Postimees ⟩ Избиратели предпочитают либеральный взгляд на мир

Мы увидим, как будет держаться в парламенте новичок – партия «Ээсти 200». Если «Ээсти 200» должна будет войти в правительство, это будет значить, что в Рийгикогу попадут не только первые номера и известные люди этой партии. Все это ставит перед «Ээсти 200» вызовы, предположительно, партия сумеет с ними справиться.

Правые в этот раз не преодолели избирательный порог, но учитывая скорость, с которой была создана эта партия и результат, можно предположить, что они покажут результат уже на выборах в Европарламент в следующем году, а спустя четыре года – на новых выборах в Рийгикогу. С большой долей вероятности правые отобрали голоса и у партии «Отечество».

Отдельная тема – исследовательские фирмы, которые все-таки не сумели точно предсказать итоги выборов. И теперь вопрос: а какой смысл в еженедельной публикации партийных рейтингов?

При этом нужно признать, что война в Украине и исходящая из этого угроза безопасности дали больше голосов не только Кае Каллас и Партии реформ, все это добавило голосов и другой стороне спектра – если посмотреть на количество голосов, отданных за Айво Петерсона и Михаила Стальнухина. Ничего не поделаешь – война раскалывает любое общество, и Эстония также этого не избежала.

Пожалуй, этот четырехлетний избирательный цикл Рийгикогу был одним из самых турбулентных в независимой Эстонии – население страны столкнулось с эпидемией коронавируса, экономическим кризисом и войной в Украине. Причем два последних аспекта еще не завершились. Пожалуй, таким же неспокойным был и первый послевоенный избирательный цикл (1992 – 1995 гг.): непосредственно накануне этого была введена крона, избирали Рийгикогу и президента, а также выводили российские войска.