Левая партия и Партия правых получат государственное финансирование

По предварительным данным, ОЛПЭ набрала 14 607 голосов или 2,4 процента. Их магнитом для голосов стал лидер движения «Коос» Айво Петерсон, набравший в Ида-Вирумаа 3970 голосов. Олег Иванов, который баллотировался в Кесклинне, Ласнамяэ и Пирита, также добился сильного результата, набрав 2703 голоса.

На выборах вслед за ОЛПЭ идет недавно созданная Партия правых, которая получила 2,3 процента голосов (14 035). Главным магнитом для голосов стала председатель партии Лавли Перлинг, набравшая 2444 голоса в Харьюмаа и Рапламаа.

Обе эти партии не прошли в Рийгикогу, но результат голосования означает, что они получат поддержку из государственного бюджета. Согласно Закону о политических партиях, и ОЛПЭ, и правые получат по 30 000 евро. Политические партии получают государственную поддержку в виде равных выплат один раз в месяц. Государство перечисляет деньги на счет партии до пятого числа каждого месяца.