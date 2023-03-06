В этом году на выборах в Рийгикогу баллотировались по несколько человек из одной семьи: отец и дочь Каллас, отец и сын Террас, а также несколько членов семьи Хельме. Но кто из них добрался до Тоомпеа?
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Каллас, Террас, Хельме и Кылварт: какие семьи блистали на выборах?
Каллас, Террас, Хельме и Кылварт: какие семьи блистали на выборах?
По предварительным результатам выборов в Рийгикогу Партия реформ получила 37 мест в новом составе парламента, EKRE – 17 мест, Центристская партия – 16 мест, «Ээсти 200» – 14 мест, Социал-демократическая партия – девять мест и «Отечество» – восемь мест.
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