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Каллас, Террас, Хельме и Кылварт: какие семьи блистали на выборах?

Маргус Паалисте
, журналист
Каллас, Террас, Хельме и Кылварт: какие семьи блистали на выборах?
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Хендрик Йоханнес Террас радуется, что попал в Рийгикогу.
Хендрик Йоханнес Террас радуется, что попал в Рийгикогу. Фото: Madis Veltman

В этом году на выборах в Рийгикогу баллотировались по несколько человек из одной семьи: отец и дочь Каллас, отец и сын Террас, а также несколько членов семьи Хельме. Но кто из них добрался до Тоомпеа?

По предварительным результатам выборов в Рийгикогу Партия реформ получила 37 мест в новом составе парламента, EKRE – 17 мест, Центристская партия – 16 мест, «Ээсти 200» – 14 мест, Социал-демократическая партия – девять мест и «Отечество» – восемь мест.

Были избраны как дочь Кая, так и отец Сийм Каллас - они получили 31 821 и 7397 голосов соответственно. Набрав почти 40 000 голосов, Калласы заняли первое и седьмое места по стране соответственно.

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