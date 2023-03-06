Сегодня пройдет повторный подсчет голосов

По предварительным данным на выборах в Рийгикогу проголосовало 63,5 процента избирателей

Наиболее высокая явка на выборах в Рийгикогу была зарегистрирована в уезде Рапламаа (77,6 процента), наиболее низкая - в Ида-Вирумаа (53,1 процента). Во время предварительного голосования свой выбор сделало 47,1 % избирателей.