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Сегодня пройдет повторный подсчет голосов

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Сегодня пройдет повторный подсчет голосов
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Пересчет голосов.
Пересчет голосов. Фото: Madis Veltman

Согласно закону, в понедельник, 6 марта, в 10:00 в избирательных комиссиях волостей и городов пройдет повторный подсчет голосов. Голоса, отданные электронным путем, также будут пересчитаны повторно.

По предварительным данным на выборах в Рийгикогу проголосовало 63,5 процента избирателей

Наиболее высокая явка на выборах в Рийгикогу была зарегистрирована в уезде Рапламаа (77,6 процента), наиболее низкая - в Ида-Вирумаа (53,1 процента). Во время предварительного голосования свой выбор сделало 47,1 % избирателей.

Из постоянно проживающих за рубежом избирателей проголосовало 10,7 процента.

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