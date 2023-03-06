Город, которого нет: сегодня годовщина бомбардировки Нарвы

Советский Союз организовывал воздушные налеты на Нарву на протяжении всей войны. Первые бомбардировки произошли уже осенью-зимой 1941 года. Всего советская авиация организовала более тридцати налетов на Нарву. Первые атаки проводились с использованием относительно небольшого количества самолетов и в основном предназначались для нарушения немецкого тыла. Со временем воздушные налеты становились все мощнее. Анализирую взрывы можно сделать вывод, что в первую очередь целями были мосты и железные дороги. В результате больше всего пострадали районы вдоль железной дороги и вблизи мостов, особенно Йоаору и Уускюла, а также пригород Пеэтри.

Нарва в 1944 году. Фото: Rahvusarhiiv

С приближением фронта все мирное население Нарвы эвакуировали. Эвакуация началась 25 января и продолжалась до 3 марта 1944 года. К моменту массированных бомбардировок Красной армии, в городе не осталось мирных жителей.

Новое крупное наступление советское командование запланировало на 8 марта, а ночью 6-7 марта начался массированный авианалет. В нем участвовало более 100 бомбардировщиков, одновременно артиллерия Красной Армии открыла огонь по городу. Советская авиация атаковала Нарву двумя волнами. Первая атака была направлена на западный берег реки Нарвы, от центра города до Пеэтерристи. Второй воздушный налет пришелся прежде всего на плацдарм Ивангорода. Согласно сообщениям прессы того времени, советские самолеты за две ночи сбросили на Нарву тысячи зажигательных и фугасных бомб, в результате чего город превратился в «единое море пламени». После бомбежек утром 8 марта началась стрельба артиллерии Красной Армии, длившаяся два с половиной часа. При этом были выпущены «тысячи тонн снарядов и мин», в огневом ударе также приняли участие пушки Эстонского стрелкового корпуса, которые выпустили 7000 снарядов.

После Второй мировой войны город был заселен в основном мигрантами. Бывшие жители Нарвы не смогли в нем получить прописку.

В память о трагических днях в истории Нарвы, 6 марта в 17:30 у траурного камня, установленного вблизи городской поликлиники, пройдёт возложение цветов и зажжение свечей. После памятной церемонии в 18 часов в Нарвском колледже ТУ, мэр Нарвы Катри Райк и известный историк города Александр Опенко проведут интересное обсуждение, посвящённое памяти старой Нарвы. Принять участие в обсуждении приглашены все жители и гости города.