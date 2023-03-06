Фото с места трагедии ⟩ Сосед погибшего мужчины: я потерял хорошего друга

В ходе работ по тушению пожара из дома эвакуировали еще трех человек, к счастью, с их здоровьем все в порядке.

К 03.18 возгорание было локализовано и начато проветривание помещений. Все жилые помещения и чердак были проверены, но больше очагов возгорания обнаружено не было, к счастью, огонь не распространился за пределы квартиры на первом этаже. К 4.10 утра пожар был окончательно потушен, и люди смогли вернуться в свои дома.

Квартира на первом этаже, где вспыхнул пожар. Фото: Mailiis Ollino

Сосед сверху погибшего пожилого мужчины Янек Кырнас рассказал, что накануне вечером он был в гостях у погибшего, они выпивали. «Я пришел с одним баллоном (двухлитровая бутылка пива - прим.ред.), и он уснул», - сказал Кырнас. Это было примерно за четыре часа до пожара.

Разбитое окно на первом этаже. Фото: Mailiis Ollino

Кырнас проснулся ночью и обнаружил, что комната полна густого дыма. «Я бросился вниз, открыл дверь, и пламя почти ударило мне в лицо», - описал сосед погибшего, пытавшийся спасти своего друга.

«Я пытался, но не получилось, - вздохнул он. - К сожалению, я потерял хорошего человека и друга».

Сам Кырнас в результате пожара не пострадал.

По рассказу соседа, в квартире под ним жил очень приятный пожилой человек. «Мы никогда не ссорились, иногда водку вместе пили», - сказал он.

По словам соседа сверху, курение в постели могло стать для его друга роковым. Точная причина возгорания будет установлена в ходе расследования, но, по предварительным данным Спасательного департамента, пожар действительно мог начаться из-за курения.

Сегодня днем о трагическом событии ночи говорит разбитое оконное стекло на первом этаже дома и лежащие на земле осколки стекла.

Осколки у дома. Фото: Mailiis Ollino