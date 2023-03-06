В воскресенье, 5 марта, в 2.18 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Таллиннском шоссе в Пярну загорелся двухэтажный многоквартирный дом, а в квартире на первом этаже находится человек. Спасатели вынесли из горящей и задымленной квартиры уже мертвого мужчину.
В многоквартирном доме вспыхнул пожар: погиб один человек
В ходе работ по тушению пожара из дома эвакуировали еще трех человек, к счастью, с их здоровьем все в порядке.
К 03.18 возгорание было локализовано и начато проветривание помещений. Все жилые помещения и чердак были проверены, но больше очагов возгорания обнаружено не было, к счастью, огонь не распространился за пределы квартиры на первом этаже.К 4.10 утра пожар был окончательно потушен, и люди смогли вернуться в свои дома.
Во время работ по тушению полиция перекрыла перекресток улицы Лилле и Таллиннского шоссе и перенаправила движение. По предварительным данным, пожар начался в квартире погибшего человека, причиной могло стать халатное курение.
В этом году в пожарах в Эстонии погибли шесть человек. Широко распространенной проблемой в случае трагических происшествий часто является халатное курение, а также отсутствие или неисправность дымового датчика. В Спасательном департаменте отмечают, что исправный дымовой датчик сообщает о возгорании на ранней стадии, тем самым предотвращая печальные последствия.