Правление Партии реформ соберется в 11 часов в центре Таллинна, чтобы обсудить дальнейшие планы и формирование коалиции.
Прямая трансляция и блог ⟩ Кая Каллас раскрывает карты: с кем реформисты хотят формировать правительство
Кая Каллас раскрывает карты: с кем реформисты хотят формировать правительство
Лидер Партии реформ Кая Каллас сразу после собрания правления партии даст пресс-конференцию, на которой должно быть объявлено, кому реформисты предложат сформировать правительство. Пресс-конференцию можно посмотреть на Rus.Postimees.
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