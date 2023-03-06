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Прямая трансляция и блог ⟩ Кая Каллас раскрывает карты: с кем реформисты хотят формировать правительство

rus.postimees.ee
Кая Каллас раскрывает карты: с кем реформисты хотят формировать правительство
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Правление Партии реформ соберется в 11 часов в центре Таллинна, чтобы обсудить дальнейшие планы и формирование коалиции.

Лидер Партии реформ Кая Каллас сразу после собрания правления партии даст пресс-конференцию, на которой должно быть объявлено, кому реформисты предложат сформировать правительство. Пресс-конференцию можно посмотреть на Rus.Postimees.

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