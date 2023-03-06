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«У нас есть четыре варианта» ⟩ Кая Каллас о формировании коалиции: сначала я хочу поговорить с лидерами других партий

Блог, фото и видео
rus.postimees.ee Брита-Мария Алас
Кая Каллас о формировании коалиции: сначала я хочу поговорить с лидерами других партий
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На пресс-конференции, состоявшейся сразу после заседания правления Партии реформ, не было объявлено о предложениях по формированию коалиции: по словам Каи Каллас, она сначала пообщается с лидерами других партий, после чего реформисты соберутся еще раз.

Каллас объяснила, что у ​​реформистов есть по крайней мере четыре варианта формирования коалиции. Поэтому она сначала хочет обсудить это с лидерами других партий, а окончательное решение правление примет на следующем заседании.

Когда вновь соберутся реформисты, неизвестно: «Многое зависит от лидеров других партий. Я скорее думаю, что это произойдет не сегодня». Однако, по словам Каллас, они постараются действовать как можно быстрее.

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