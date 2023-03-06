Братья Бе попали в скандал: мне стыдно

Хотя братья Бе одержали в гонке двойную победу – Йоханнес Тиннес Бе пришел к финишу первым – полностью насладиться триумфом они не смогли. Братья сообщили норвежским СМИ, что накануне гонки сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.

«Мы оба не уверены. Мы не знаем точно, есть у нас вирус или нет, но и я, и брат сдали положительные тесты – вторая полоска была неяркой», - сказал Тарьей в интервью национальной телерадиовещательной компании NRK.

«Мы пытались сохранять дистанцию от других, и мне стыдно, что я тут расхаживаю. Вы же не хотите оказаться позитивным и ходить тут. Я думаю, если я заражен коронавирусом, то лучше будет, если поеду домой», - передает TV2 слова Тиннеса Бе.