Если сразу после победы Партии реформ на парламентских выборах лидеры EKRE Март и Мартин Хельме заявили, что не признают результаты э-голосования, то теперь ту же песенку запел будущий депутат Рийгикогу Варро Вооглайд (EKRE).
Будущий депутат Вооглайд в шоке от результатов выборов: злые духи вырвались на свободу
Председатель EKRE Мартин Хельме сказал на воскресной партийной вечеринке, что они требуют пересмотра результатов электронного голосования, так как, по их мнению, Партия реформ получила аномально большое количество голосов.
«Победа победой. Можно было считать, что первое место достанется Партии реформ. Чего мы не готовы признать прямо сейчас, так это того, что у нас уменьшились места в Рийгикогу. На наш взгляд, электронные выборы неправильные, и завтра мы начнем протестовать против этого», - сказал вчера Мартин Хельме.
Он также подчеркнул, что его партия сделала все правильно и честно: «В отличие от тех, кто украл нашу заслуженную победу».
Вооглайд тоже сомневается в правдивости результатов выборов
Варро Вооглайд, который собрал в Хааберсти, Пыхья-Таллинне и Кристийне 2518 голосов, сказал на следующий день после выборов, что у него нет причин радоваться результатам. «Наоборот, ситуация крайне мрачная и глубоко разочаровывающая. Не помню, чтобы я когда-нибудь так разочаровывался в жизни нашего государства».
Как и Хельме, Вооглайд озвучил фразу, которую он якобы услышал от кого-то в его окружении: «Не знаю, что было бы хуже – то, что такой результат был достигнут путем нахальной фальсификации выборов или то, что это и есть воля нашего народа...»
«Фактом является то, что результат выборов был достигнут нечестным путем в условиях беспрецедентно лживой и массированной психологической атаки, проведенной финансируемыми правительством СМИ непосредственно перед выборами, которые совершенно необоснованно связали EKRE с Кремлем», – считает Вооглайд.
«Также факт в том, что электронному голосованию, которое перевернуло результат выборов, нельзя доверять, потому что оно не поддается реальной проверке. Недаром э-голосование не приняла ни одна западная страна», – добавил он.
«Серьезным вопросом остается то, как двигаться вперед как народ, общество и страна с базовым чувством сопричастности в условиях такого кризиса доверия. У меня нет ответа. В любом случае, положение Эстонии сейчас крайне плачевное. Да, Эстония в надежных руках, но не в заботящихся об Эстонии руках. Наоборот, эти руки собираются сделать в Эстонии грязные вещи. Злые духи вырвались на свободу», – считает Вооглайд.
По его словам, сейчас еще важнее, чем раньше, встать на защиту эстонского государства. «Поэтому мы должны перебороть шок и принять меры. Я обещаю сделать для этого все возможное!» – сказал Вооглайд.