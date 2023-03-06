От какого мобильно оператора уходят клиенты и к какому приходят?

По статистике Департамента по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA), больше всего номеров в феврале набрала Elisa - 318, а Tele2 набрала 237 номеров. Больше всего номеров потеряла Telia, из сети которой за месяц ушло 527 номеров.

Больше всего номеров за первые два месяца этого года потеряла Telia - 1471, аbбольше всего номеров присоединилось к Tele2 - 822. Elisa приобрела 757 номеров. В прошлом году Tele2 потеряла больше всего мобильных номеров - 5707. Elisa получила больше всего номеров, 6 217 мобильных номеров были переведены в ее сеть, а 524 номера покинули сеть Telia в прошлом году.

Количество переместившихся номеров отражает передачу реальных номеров стационарных и мобильных телефонов от одного оператора к другому. Количество перемещаемых номеров не имеет прямой зависимости от общего количества абонентов, присоединившихся или вышедших из компании связи, т. к. у одного абонента может быть несколько номеров, но при этом один абонентский договор.