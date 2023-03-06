Хотя из-за развязанной Россией войны в Украине российские и белорусские спортсмены не могут принимать участия в международных соревнованиях, это не значит, что они должны соревноваться сами с собой.
Россия и Китай заключили договор о сотрудничестве. Теперь российские спортсмены смогут участвовать во множестве соревнований
Например, сейчас в России организован ряд соревнований, на которые приглашены спортсмены из некоторых «дружественных» стран. Например, на лыжные соревнования приглашены казахи, иранцы, монголы и китайцы.
Сотрудничество с китайцами выглядит более масштабным и, что важнее, двусторонним, поскольку очень скоро лучшие российские спортсмены смогут отправиться на соревнования в Китай.
Посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил в эфире китайского телевидения, что в декабре две страны заключили на 2023 год договор о сотрудничестве, который также затрагивает и более 600 спортивных мероприятий, на которых ожидают участия россиян.
Самыми заметными Моргулов назвал летние российско-китайские Молодежные игры, которые должны пройти в августе в Чунцине.
Также посол добавил, что китайские спортсмены в свою очередь также приглашены на Спортивный фестиваль студенчества, которая в этом году пройдет в Екатеринбурге.
Летняя универсиада должна была пройти летом этого года в России, но из-за военной агрессии это мероприятие на территории России отменили. Однако россияне решили вместо этого провести Спортивный фестиваль студенчества, на который ожидают спортсменов из 94 стран.