Россия и Китай заключили договор о сотрудничестве. Теперь российские спортсмены смогут участвовать во множестве соревнований

Например, сейчас в России организован ряд соревнований, на которые приглашены спортсмены из некоторых «дружественных» стран. Например, на лыжные соревнования приглашены казахи, иранцы, монголы и китайцы.

Сотрудничество с китайцами выглядит более масштабным и, что важнее, двусторонним, поскольку очень скоро лучшие российские спортсмены смогут отправиться на соревнования в Китай.

Посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил в эфире китайского телевидения, что в декабре две страны заключили на 2023 год договор о сотрудничестве, который также затрагивает и более 600 спортивных мероприятий, на которых ожидают участия россиян.

Самыми заметными Моргулов назвал летние российско-китайские Молодежные игры, которые должны пройти в августе в Чунцине.

Также посол добавил, что китайские спортсмены в свою очередь также приглашены на Спортивный фестиваль студенчества, которая в этом году пройдет в Екатеринбурге.