На улице Кеск в Валга к человеку, снимавшему деньги в конторе банка, подошел мужчина, который потребовал от него наличные и угрожал применить насилие.
Угрожал и требовал деньги: клиент банка стал жертвой вымогателя
Угрожал и требовал деньги: клиент банка стал жертвой вымогателя
Полиция задержала угрожавшего в качестве подозреваемого в преступлении. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал и деньги остались у законного владельца.
Обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.