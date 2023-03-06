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Угрожал и требовал деньги: клиент банка стал жертвой вымогателя

rus.postimees.ee
Угрожал и требовал деньги: клиент банка стал жертвой вымогателя
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

На улице Кеск в Валга к человеку, снимавшему деньги в конторе банка, подошел мужчина, который потребовал от него наличные и угрожал применить насилие.

Полиция задержала угрожавшего в качестве подозреваемого в преступлении. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал и деньги остались у законного владельца.

Обстоятельства случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.

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