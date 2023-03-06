Читатель спрашивает: должен ли работник, находящийся перед монитором, получать полную компенсацию за очки?

Консультант по вопросам рабочей среды Трудовой инспекции Пирет Кальюла объясняет, что если зрение работника не позволяет ему выполнять свои трудовые обязанности и имеются необходимые вспомогательные средства, работник (включая нового работника после первичного медицинского осмотра) имеет право на компенсацию, независимо от продолжительности трудовых отношений.

То есть, если работнику, который работает перед монитором не менее половины рабочего времени, для выполнения своей работы необходимы вспомогательные средства для повышения остроты зрения, работодатель обязан предоставить их или возместить их стоимость.

Обязанность возмещения стоимости очков закреплена в постановлении правительства «Требования по охране труда при работе с экраном монитора», согласно которому, если по результатам медицинского осмотра выясняется, что работнику необходимы очки или другие средства коррекции остроты зрения для работы с экраном монитора, работодатель обязан предоставить их или возместить их стоимость по согласованию с работником.

Работодатели обязаны проводить медицинское обследование, включая проверку зрения, для работников, которые проводят не менее половины своего рабочего времени перед экраном монитора. Проверка должна проводиться не реже одного раза в три года.

Как происходит возмещение расходов?

Точный порядок возмещения расходов определяется работодателем. Например, он может установить максимальную сумму для возмещения стоимости очков или отдельную сумму для линз и оправ, а также документы, которые работник должен представить для получения возмещения.

Возмещению подлежит как стоимость стекла, так и оправы, поскольку стекла нельзя использовать без оправы. Размер предоставляемого пособия должен быть достаточным для того, чтобы работник мог позволить себе очки.

Работодатель обязан возместить полную стоимость очков (в пределах установленного лимита), если работник использует очки только для работы. В этом случае работодатель может определить, как хранятся очки, предназначенные только для работы.