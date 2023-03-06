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EKRE будут требовать пересчета электронных голосов удобным для них способом

Брита-Мария Алас
EKRE будут требовать пересчета электронных голосов удобным для них способом
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Фото: Elmo Riig

По словам лидера Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартина Хельме, они намерены потребовать подсчета электронных голосов на выборах в Рийгикогу таким образом, чтобы можно было видеть, откуда пришли голоса и как они были подсчитаны. В противном случае они могут заявить о «массовой фальсификации выборов».

В сообщении в социальной сети Хельме поблагодарил членов партии, кандидатов, активистов и сторонников, отметив, что все проделали отличную работу.

«Наша работа принесла свои плоды, мы получили очень хорошую поддержку. Не нужно ныть этим утром и спрашивать, что пошло не так. Мы знаем, что пошло не так. При электронном голосовании результат выборов был искажен до неузнаваемости по сравнению с тем, что показывали бумажные бюллетени. Мы всегда подозревали, что совершенно непрозрачная и ненаблюдаемая система электронных выборов допускает фальсификацию», - написал он.

По его словам, партия планирует оспорить результаты выборов и потребовать, чтобы электронные голоса были подсчитаны таким образом, чтобы было видно, откуда пришли голоса и как они были подсчитаны: «Если нам не дадут это сделать, мы можем определенным образом констатировать, что в Эстонии имела место массовая фальсификация выборов. Если так, то вчера в Эстонии произошел либеральный переворот».

«Впереди очень тяжелые и напряженные времена. Когда либералы сформируют правительство своей мечты, они с особой яростью нападут на националистов и консерваторов. Мы должны продолжать спасать Эстонию от этого», - считает Хельме.

Утром президент Алар Карис заявил, что ожидает быстрых действий от политических партий. Он также выразил надежду, что никто не будет искусственно замедлять результаты.

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