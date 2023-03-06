Руководитель детской студии, который поиздевался над гимном Эстонии, предстал перед судом

Сразу после предварительных слушаний Кивит опубликовал на своем канале еще одно стихотворение, в котором сравнивает судей и прокуроров с макаками.

Однако под суд он попал из-за опубликованного осенью видео, в котором на мелодию государственного гимна пел: «Тебя создали из говна, камней, болота и мха. Спасибо красным большевикам, что независимость дарили нам. Спасибо Ленину за всё, мы выиграли в лото».

Среди прочего, на мотив гимна Кивит поет: «Мы немцев грабили и всё эстонцам перешло. Мы убивали тут евреев всех, и в этом был у нас большой успех. Наступит день, наступит час, всем русским скажем: "minge nah"».

Если поначалу Кивит просто с радостью принимал слова похвалы в соцсетях, то позже в описание видео было добавлено имя предполагаемого автора.

В полиции напомнили, что согласно Пенитенциарному кодексу, оскорбление государственного гимна является преступлением. «Поэтому мы возбудили уголовное дело против 54-летнего мужчины, снявшего это видео, на основании ст. 245, ч. 1 Пенитенциарного кодекса, чтобы определить, является ли это видео оскорблением государственного гимна», - сказала Инна Тоатер, в то время руководитель следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции.