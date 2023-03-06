Начался суд над руководителем детской музыкальной студии Юри Кивитом, который на русском языке поиздевался над гимном Эстонии. Сегодня в Харьюском уездном суде состоялись предварительные слушания.
Руководитель детской студии, который поиздевался над гимном Эстонии, предстал перед судом
Сразу после предварительных слушаний Кивит опубликовал на своем канале еще одно стихотворение, в котором сравнивает судей и прокуроров с макаками.
Однако под суд он попал из-за опубликованного осенью видео, в котором на мелодию государственного гимна пел: «Тебя создали из говна, камней, болота и мха. Спасибо красным большевикам, что независимость дарили нам. Спасибо Ленину за всё, мы выиграли в лото».
Среди прочего, на мотив гимна Кивит поет: «Мы немцев грабили и всё эстонцам перешло. Мы убивали тут евреев всех, и в этом был у нас большой успех. Наступит день, наступит час, всем русским скажем: "minge nah"».
Если поначалу Кивит просто с радостью принимал слова похвалы в соцсетях, то позже в описание видео было добавлено имя предполагаемого автора.
В полиции напомнили, что согласно Пенитенциарному кодексу, оскорбление государственного гимна является преступлением. «Поэтому мы возбудили уголовное дело против 54-летнего мужчины, снявшего это видео, на основании ст. 245, ч. 1 Пенитенциарного кодекса, чтобы определить, является ли это видео оскорблением государственного гимна», - сказала Инна Тоатер, в то время руководитель следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции.
Статья 245. Осквернение официального символа Эстонской Республики
Осквернение эстонского флага, государственного герба или другого официального символа, а также осквернение государственного гимна наказываются денежным штрафом или тюремным заключением на срок до одного года.