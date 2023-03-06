По данным Коммерческого регистра Эстонии и Startup Estonia, по состоянию на конец 2022 года в Ида-Вирумаа работало 20 стартапов, а их оборот вырос на 373 процентов, до 2,1 миллиона евро.
Оборот стартапов в Ида-Вирумаа вырос почти в четыре раза
Из работающих в Ида-Вирумаа стартапов самый большой оборот показала в прошлом году компания Friedegggames, этот показатель составил 1,2 миллиона евро. За ней следует стартап PROSW Analytics, оборот которого составил 500 тысяч евро. Годом ранее оборот стартапов, работающих в Ида-Вирумаа, составлял 500 тысяч евро, а в 2019 году оборот местных стартапов был 1,4 миллиона евро.
По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, работающие в уезде стартапы уплатили государству налогов на рабочую силу в размере 300 тысяч евро, что на 37% больше по сравнению с предыдущим годом. На конец прошлого года в местных стартапах работало 23 человека.
Стартапы BASIS ID и EFENCO в прошлом году были крупнейшими плательщиками налога на рабочую силу в Ида-Вирумаа. Оба стартапа заплатили государству 100 тысяч евро налогов на рабочую силу, они же являлись крупнейшими работодателями в регионе среди стартапов. По состоянию на конец прошлого года в EFENCO работало восемь человек, в стартапе CAV Solutions - пять человек, а в стартапе BASIS ID было занято три человека.
Руководитель программы Startup Estonia Ида-Вирумаа Элина Дубова отметила, что Ида-Вирумаа является одним из крупнейших по числу населения уездов Эстонии, и имеет большой потенциал стать центром эстонского стартап-сектора наряду с Таллинном, Тарту и Пярнумаа. «В Ида-Вирумаа много людей, имеющих опыт работы на производстве и с технологиями, что является хорошей основой для появления новых идей и компаний. Однако, местным жителям необходимы поддержка и наставники, которые смогут их побуждать к действиям и поддержать в случае неудач», - сказала Дубова.
Startup Estonia занимается развитием экосистемы стартапов в Ида-Вирумаа с 2018 года. В прошлом году Startup Estonia и Министерство финансов подписали новый трехлетний договор о выделении 661 100 евро на дальнейшее развитие сети стартапов в Ида-Вирумаа, повышение предпринимательской активности жителей Ида-Вирумаа и создание новых стартапов в регионе.