Оборот стартапов в Ида-Вирумаа вырос почти в четыре раза

Из работающих в Ида-Вирумаа стартапов самый большой оборот показала в прошлом году компания Friedegggames, этот показатель составил 1,2 миллиона евро. За ней следует стартап PROSW Analytics, оборот которого составил 500 тысяч евро. Годом ранее оборот стартапов, работающих в Ида-Вирумаа, составлял 500 тысяч евро, а в 2019 году оборот местных стартапов был 1,4 миллиона евро.

По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, работающие в уезде стартапы уплатили государству налогов на рабочую силу в размере 300 тысяч евро, что на 37% больше по сравнению с предыдущим годом. На конец прошлого года в местных стартапах работало 23 человека.

Стартапы BASIS ID и EFENCO в прошлом году были крупнейшими плательщиками налога на рабочую силу в Ида-Вирумаа. Оба стартапа заплатили государству 100 тысяч евро налогов на рабочую силу, они же являлись крупнейшими работодателями в регионе среди стартапов. По состоянию на конец прошлого года в EFENCO работало восемь человек, в стартапе CAV Solutions - пять человек, а в стартапе BASIS ID было занято три человека.

Руководитель программы Startup Estonia Ида-Вирумаа Элина Дубова отметила, что Ида-Вирумаа является одним из крупнейших по числу населения уездов Эстонии, и имеет большой потенциал стать центром эстонского стартап-сектора наряду с Таллинном, Тарту и Пярнумаа. «В Ида-Вирумаа много людей, имеющих опыт работы на производстве и с технологиями, что является хорошей основой для появления новых идей и компаний. Однако, местным жителям необходимы поддержка и наставники, которые смогут их побуждать к действиям и поддержать в случае неудач», - сказала Дубова.