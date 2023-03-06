Кошмар в Стамбуле: спринтер упал и так и остался лежать

Льопис, который вышел на старт в надежде на медаль, зацепил последний барьер, из-за чего потерял равновесие и упал. Причем упал настолько неудачно, что остался неподвижным.

И в то время как швейцарец Джейсон Джозеф радовался титулу чемпиона Европы, к Льопису спешили медики. Также на месте оказались и организаторы, которые тут же отгородили происходящее от глаз зрителей.

Несколько минут на стадионе царила полная тишина, пока, наконец, один из врачей к большому облегчению публики не сообщил, что с бегуном все в порядке. Однако испанца все же унесли со стадиона на носилках.

После соревнования Федерация легкой атлетики Испании сообщила, что Льопис был доставлен в больницу, несмотря на то, что он в тот момент уже пришел в себя.

Чуть позже в Twitter появилось сообщение от федерации: