«Извините, но вы говорите полную ерунду!»: как Олег Иванов из Koos сходил на интервью к Андрею Титову

В момент их беседы окончательные результаты парламентских выборов еще не были известны, но промежуточными цифрами Иванов уже тогда был недоволен. «Нет, конечно, мы недовольны результатом, который имеем в настоящий момент, потому что мы ведем свой учет голосов. Еще в пятницу мы известили об этом избирком и, по нашим данным, мы абсолютно точно преодолеваем пятипроцентный порог», – заявил он.

Что такое свой подсчет? «Люди делают фотографии или скрины и присылают нам на почту. Мы собираем свою базу данных, потому что все прекрасно знаем, сколько было проблем с электронным голосованием в Эстонии», – объяснил Иванов, добавив, что на избирательных участках также находятся несколько наблюдателей от Koos.

«Мы послали наблюдателей, у меня с ними постоянная связь. К сожалению, самые большие нарушения – это обман людей на избирательных участках: люди приходили и говорили, что хотят голосовать за Koos, а им рассказывали, что нас в списках нет. Я напомню, что в должностные инструкции людей, которые работают на избирательных участках, входит помощь людям», – обвинил Иванов в недобросовестной работе членов избирательной комиссии.

– Олег, извините, но вы говорите сейчас полную ерунду, – ответил ему Андрей Титов. В списке действительно нет движения Koos, но есть список Объединенной левой партии Эстонии (по списку которого представители Koos и пошли на выборы - прим. ред.)

Андрей Титов. Фото: Konstantin Sednev

– Ерунду я не говорю, ерунду говорил Андрей Титов, когда рассказывал, что Koos – это партия маргиналов.

– Я не мог такого сказать, потому что вы не партия.

– Хорошо, пусть будет движение. Тем не менее, вы сказали, что мы движение маргиналов. Вы не хотите извиниться перед десятками тысяч людей, что вы назвали их маргиналами?

– Пока я не вижу здесь десятков тысяч людей.