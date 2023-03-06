Вчера в прямом эфире передачи «Выборы 2023» на канале ETV+ телеведущий Андрей Титов несколько раз поймал одного из лидеров движения Koos Олега Иванова на передергивании фактов. Тот в ответ щедро сыпал колкостями.
«Извините, но вы говорите полную ерунду!»: как Олег Иванов из Koos сходил на интервью к Андрею Титову
В момент их беседы окончательные результаты парламентских выборов еще не были известны, но промежуточными цифрами Иванов уже тогда был недоволен. «Нет, конечно, мы недовольны результатом, который имеем в настоящий момент, потому что мы ведем свой учет голосов. Еще в пятницу мы известили об этом избирком и, по нашим данным, мы абсолютно точно преодолеваем пятипроцентный порог», – заявил он.
Что такое свой подсчет? «Люди делают фотографии или скрины и присылают нам на почту. Мы собираем свою базу данных, потому что все прекрасно знаем, сколько было проблем с электронным голосованием в Эстонии», – объяснил Иванов, добавив, что на избирательных участках также находятся несколько наблюдателей от Koos.
«Мы послали наблюдателей, у меня с ними постоянная связь. К сожалению, самые большие нарушения – это обман людей на избирательных участках: люди приходили и говорили, что хотят голосовать за Koos, а им рассказывали, что нас в списках нет. Я напомню, что в должностные инструкции людей, которые работают на избирательных участках, входит помощь людям», – обвинил Иванов в недобросовестной работе членов избирательной комиссии.
– Олег, извините, но вы говорите сейчас полную ерунду, – ответил ему Андрей Титов. В списке действительно нет движения Koos, но есть список Объединенной левой партии Эстонии (по списку которого представители Koos и пошли на выборы - прим. ред.)
– Ерунду я не говорю, ерунду говорил Андрей Титов, когда рассказывал, что Koos – это партия маргиналов.
– Я не мог такого сказать, потому что вы не партия.
– Хорошо, пусть будет движение. Тем не менее, вы сказали, что мы движение маргиналов. Вы не хотите извиниться перед десятками тысяч людей, что вы назвали их маргиналами?
– Пока я не вижу здесь десятков тысяч людей.
Второй гость студии – руководитель Объединенной левой партии Игорь Розенфельд – старался максимально обходить острые углы, отвечать коротко и сдержанно. На вопрос Андрея Титова, не жалеет ли ОЛПЭ, что взяла в свою компанию Koos, он ответил следующее: «Я бы сейчас не хотел говорить о разногласиях, потому что они бывают всегда. И у коалиционных партнеров случаются разногласия. У нас они тоже были, но сейчас не время об этом говорить, мы все-таки работаем на результат. Я думаю, что движение Koos проделало большую работу».
Розенфельд признался, что его разочаровала поездка еще одного лидера Koos Айво Петерсона в Донбасс. «Она была на грани, эстонскую часть левой партии она испугала. Но задним числом нам сказали, что закон Айво Петерсон не нарушил», – успел произнести Розенфельд, после чего Иванов с Титовым вновь вступили в диалог.
– Результаты Айво Петерсона в Ида-Вирумаа говорят сами за себя, – сказал Иванов. – Неужели до сих пор непонятно, что Айво Петерсон – это один из самых популярных политиков в Ида-Вирумаа? И если бы люди считали, что он поступил неверно, наверное, столько бы голосов у него не было.
– К сожалению, не все люди могут сложить дважды два и получить четыре. Взять хотя бы историю, как он прогуливался по фотовыствавке на Арбате и говорил про убитых детей Донбасса, а там речь шла о портретах живых детей Донбасса, о чем свидетельствовали даже подписи к этим портретам, – ответил Титов. – Айво Петерсон дважды два не сложил, выдал это все за чистую монету, но многие люди, возможно, опровержение не слышали. Чему вы улыбаетесь сейчас, Олег? Речь идет об откровенном вранье, которое представитель вашего движения допустил на различных площадках и не подумал извиниться. Вам смешно?
– Это факт, я с этим даже соглашусь, но вы опять выдернули из контекста это видео. У Айво Петерсона было огромное количество других видео, которые вы не упоминаете.
– Единожды солгав, кто тебе поверит?
Дальнейшая судьба ОЛПЭ и движения Koos пока неясна, в ближайшее время будет обсуждаться, идти им дальше вместе или же порознь. «Мы взвесим все и подумаем. Некоторые вещи движения Koos нам нравятся – их энергия и активность, но мы будем взвешивать все варианты», – заключил Розенфельд.
Напомним, что ОЛПЭ получила на выборах 2,4% голосов, что не дает им ни одного места в парламенте.