«Я удивлена, что кто-то потрудился прийти на избирательный участок специально, чтобы испортить бюллетень, - сказала глава вильяндиской избирательной комиссии по подсчету голосов Эне Ринк. - Действительно не понимаю, что происходит в головах таких людей».
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Жители Эстонии отдавали голоса как за Дональда Трампа, так и за Джо Байдена
Жители Эстонии отдавали голоса как за Дональда Трампа, так и за Джо Байдена
В избирательных округах Ярвамаа и Вильяндимаа, как обычно, были обнаружены испорченные бюллетени. Например, кто-то хотел проголосовать за Дональда Трампа, другой поддержал кандидатуру Джо Байдена. Один из избирателей просто написал в бюллетене, что любит Эстонию. Кто-то вписал в поле для номера кандидата цифру 0. Однако в основном испорченные бюллетени представляли собой просто номера с путано написанным номером.