Жители Эстонии отдавали голоса как за Дональда Трампа, так и за Джо Байдена

В избирательных округах Ярвамаа и Вильяндимаа, как обычно, были обнаружены испорченные бюллетени. Например, кто-то хотел проголосовать за Дональда Трампа, другой поддержал кандидатуру Джо Байдена. Один из избирателей просто написал в бюллетене, что любит Эстонию. Кто-то вписал в поле для номера кандидата цифру 0. Однако в основном испорченные бюллетени представляли собой просто номера с путано написанным номером.