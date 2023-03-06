ПОЛИТОЛОГ ⟩ «Интеграция полностью провалилась. Центристы предали избирателя». О чем говорят результаты выборов в Ида-Вирумаа и Таллинне?

- А теперь мы должны поговорить, конечно, об EKRE. Мартин Хельме, выступая вчера ночью перед своими соратниками, сказал, что они не признают результаты выборов. Они подозревают, что в э-голосовании были массовые подтасовки. Их в принципе не устраивает э-голосование. Они собираются, насколько мы понимаем, идти в суд. Есть ли какая-то перспектива у подобного иска, и чего они пытаются этим добиться?

- Они пытаются не столько добиться, сколько прямо шаг в шаг встать именно в следы Трампа. Каждый понедельник какой-то скандал, то есть трампизм. Я все время говорил, что они, по-моему, каждый день смотрят, как ведет себя Трамп, и вот мы будем так же вести. Просто для того, чтобы создавать какой-то ажиотаж вокруг себя, чтобы о тебе говорили, надо все время говорить о том, что все плохие, нас обижают и т.д.

Меня самого больше всего интересует, если получилось бы, чтобы они получили столько же голосов, как на прошлых выборах, или, скажем, на один-два голоса больше. Интересно, тогда бы они пошли бы судиться насчет их голосов? Но, как говорится, движуху надо создавать, и они будут. Я думаю, официальные итоги выборов будут оглашены не так скоро.

- Конечно, наверное, лидеров EKRE можно понять, потому что, если учитывать, сколько мест в парламенте будет у реформистов, 37, и их непримиримую позицию - Кая Каллас сказала, что пока она председатель, EKRE не будет в правительстве - значит, на следующие четыре года EKRE не сможет присутствовать при исполнительной власти.

-Никак.

- Не верите вообще ни в какую возможную конфигурацию?