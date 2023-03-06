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Спецстудия Rus.Postimees: почему центристы провалились, а Ида-Вирумаа ушел в протест?

14:30
rus.postimees.ee
Спецстудия Rus.Postimees: почему центристы провалились, а Ида-Вирумаа ушел в протест?
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​Состоявшиеся в воскресенье парламентские выборы ознаменовались тремя сюрпризами: большим успехом протестных и пророссийских кандидатов в Ида-Вирумаа, провалом Центристской партии почти по всей стране и огромной мобилизацией либерального электората, что дает Партии реформ ключевую позицию в эстонской политике на следующие четыре года. Начало эфира в 14:30.

Также обсудим стремление EKRE объявить электронные выборы недействительными и возможные новые конфигурации правительственной коалиции.

В спецстудии Rus.Postimees итоги бурной и эмоциональной ночи выборов разбирают главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев и политолог Пеэтер Тайм.

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