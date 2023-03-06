Спецстудия Rus.Postimees: почему центристы провалились, а Ида-Вирумаа ушел в протест?

​Состоявшиеся в воскресенье парламентские выборы ознаменовались тремя сюрпризами: большим успехом протестных и пророссийских кандидатов в Ида-Вирумаа, провалом Центристской партии почти по всей стране и огромной мобилизацией либерального электората, что дает Партии реформ ключевую позицию в эстонской политике на следующие четыре года. Начало эфира в 14:30.