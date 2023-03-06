Фотографы и журналисты Postimees посетили вечеринки всех партий в ночь выборов. Читатель может сам оценить, у какой партии была самая лучшая вечеринка.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, что происходило на партийных вечеринках
Смотрите, что происходило на партийных вечеринках
Партия реформ: отель Radisson Collection
EKRE: отель Хилтон
Центристская партия: отель Tallink Express
«Ээсти 200»: ресторан Kärbes
Партия «Отечество»: Kochi aidad
Социал-демократическая партия: Reval cafe
Партия правых: салон Biblioteq
Зеленые: Põhja-Öökull
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