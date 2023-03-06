Пн, 6.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, что происходило на партийных вечеринках

rus.postimees.ee
Смотрите, что происходило на партийных вечеринках
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Вечеринка Партии реформ.
Вечеринка Партии реформ. Фото: Mihkel Maripuu

Фотографы и журналисты Postimees посетили вечеринки всех партий в ночь выборов. Читатель может сам оценить, у какой партии была самая лучшая вечеринка.

Партия реформ: отель Radisson Collection

EKRE: отель Хилтон

Центристская партия: отель Tallink Express 

«Ээсти 200»: ресторан Kärbes

Партия «Отечество»: Kochi aidad

Социал-демократическая партия: Reval cafe

Партия правых: салон Biblioteq

Зеленые: Põhja-Öökull

Ключевые слова
Наверх