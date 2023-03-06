На юниорском ЧМ в Калгари Арлет Леванди вошел в первую десятку

За короткую программу Леванди набрал 71,01 балл и занял 12 место. В произвольной программе дела шли лучше, и за нее он получил 133,72 балла. В общей сложности у нашего фигуриста честь 204,73 балла и восьмое место. Лучший показатель Арлета Леванди – 209,50 балла.

Чемпионом мира стал японский фигурист Као Миура (264,85 балла), на втором месте швейцарец Наоки Росси (220,63 балла). Бронзовая медаль у Нозому Ёшиоки (217,79 балла). Егор Марченко, второй эстонский фигурист, установил в короткой программе личный рекорд, набрав 55,58 балла в конкуренции среди 42 спортсменов и занял 31 место.

Среди фигуристок-одиночниц Эстонию представляла Нина Петрыкина, которая недавно заняла шестое место на взрослом чемпионате Европы. Ее рекорд – 183,74 балла. Она набрала 167,48 балла и заняла 12 место.

13-летняя Мария Элийзе Кальювере продемонстрировала хороший прокат. Ученица Тийу Валгемяэ и Алексея Козлова набрала 161,08 балла (рекорд - 169,32) и стала 14-й.

Среди женщин титул чемпионки мира завоевала японка Мао Шимада (224,54). На втором месте кореянка Цзя Шин (201,90) и третье место у Ами Накаи (197,40).