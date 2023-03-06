Женскую сборную по футболу U17, которая готовится к домашнему финальному матчу, ожидает второй тур отборочной серии чемпионата Европы, который пройдет с 8 по 14 марта в Румынии. В состав сборной входят 20 футболисток.
Женскую сборную по футболу ожидает отборочный матч на ЧЕ в Румынии
Команда собралась в Таллинне 5 марта, утром 6 марта они отправились в Румынию. На отборочном турнире, который продлится неделю, наших девушек ожидает три матча. 8 марта в 11.00 состоится игра с Польшей, 11 марта в 11.00 игра с Чехией и 14 марта в 16.00 – матч с румынской командой.
Во втором туре отборочного турнира будут определены семь сборных, которые, помимо Эстонии, будут в мае играть на проходящем в Таллинне, Тарту и Выру финальном турнире чемпионата Европы. В финал выйдут победители группы А. В случае, если Эстония выиграет в своей подгруппе, из группы А в финал турнира выйдет команда, занявшая второе место.
«Польша для нас самый знакомый соперник — мы играли с ними, анализировали их игры и знаем, что это, наверное, самый сильный соперник на турнире, — сказала Александра Шеволдаева, главный тренер женской сборной U17. - Меньше всего мы знакомы с Чехией, но они играют первую игру на турнире с Румынией и мы сумеем составить о них мнение на месте. Румыния перешла в группу А осенью из подгруппы, где у всех было равное количество очков, и решающим фактором была разница мячей. С точки зрения уровня, они должны быть наиболее близкими нам соперниками».
По словам Шеволдаевой, цель – выйти на домашний финальный турнир в по возможности хорошей форме.
«На осеннем отборочном турнире у нас, по бумагам, были даже более сильные соперники и мы выходили на матчи с целью остаться в группе А. Сейчас нашу цель несколько сложнее измерить. Разумеется, одно из желаний – получить хороший результат и остаться в высшей группе, но важнее все же чтобы мы быстрыми темпами набрали бы игровые минуты. Сейчас у нас лишь какие-то единичные матчи и этого, понятно, недостаточно. Поэтому игровая форма эстонских футболисток сейчас средняя и, как видели в Испании, на международном уровне ситуация еще более сложная», - прокомментировала Шеволдаева.