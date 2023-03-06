Женскую сборную по футболу ожидает отборочный матч на ЧЕ в Румынии

Команда собралась в Таллинне 5 марта, утром 6 марта они отправились в Румынию. На отборочном турнире, который продлится неделю, наших девушек ожидает три матча. 8 марта в 11.00 состоится игра с Польшей, 11 марта в 11.00 игра с Чехией и 14 марта в 16.00 – матч с румынской командой.

Во втором туре отборочного турнира будут определены семь сборных, которые, помимо Эстонии, будут в мае играть на проходящем в Таллинне, Тарту и Выру финальном турнире чемпионата Европы. В финал выйдут победители группы А. В случае, если Эстония выиграет в своей подгруппе, из группы А в финал турнира выйдет команда, занявшая второе место.

«Польша для нас самый знакомый соперник — мы играли с ними, анализировали их игры и знаем, что это, наверное, самый сильный соперник на турнире, — сказала Александра Шеволдаева, главный тренер женской сборной U17. - Меньше всего мы знакомы с Чехией, но они играют первую игру на турнире с Румынией и мы сумеем составить о них мнение на месте. Румыния перешла в группу А осенью из подгруппы, где у всех было равное количество очков, и решающим фактором была разница мячей. С точки зрения уровня, они должны быть наиболее близкими нам соперниками».

По словам Шеволдаевой, цель – выйти на домашний финальный турнир в по возможности хорошей форме.