На этой неделе истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии дежурного звена авиабазы Эмари и Королевских ВВС Великобритании проведут серию тренировочных полетов, часть из который пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.
Не пугайтесь! Истребители союзников проведут тренировки в небе Эстонии
Не пугайтесь! Истребители союзников проведут тренировки в небе Эстонии
Занятия будут проходить с 6 по 11 марта над восточной, южной, юго-западной и центральной частями страны в промежутке 14:00-16:00. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.
Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.
Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. На данный момент в Эмари дежурит звено истребителей ВВС Германии.
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