Россия терпит поражение в войне с Украиной сразу по нескольким фронтам, а Путин в это время зарабатывает на водке и выводит деньги через «кипрский кошелек». Такими видит итоги года с момента вероломного вторжения РФ на территорию соседей публицист Артемий Троицкий.
«Почтальон» с Артемием Троицким: если не случится военной катастрофы в России, трагедии могут повторяться
Артемий Троицкий считает, что Путин, начиная войну в Украине, рассчитывал на раскол со стороны Запада. Однако на деле реакция Запада оказалась совсем иной: Запад сплотился, проявил практически 100%-ю поддержку Украины, причем не только моральную, но и экономическую, и военную, материальную.
«Россия уже потерпела поражение в войне с Украиной, моральное, - говорит Троицкий. - Россия всемирно признана агрессором. Путин, даже весьма дипломатичными мировыми лидерами, назван военным преступником».
Кроме этого, напоминает Троицкий, в военных действиях Россия уже потеряла порядка 150 000 человек, а это намного больше, чем погибло и в афганской войне, и в обеих чеченских войнах, и в первой украинской войне 2014-2015 годов. «Было бы разумно предположить, что это абсолютно катастрофическая и трагичная, невероятно вредная, ненужная России война вызовет какую-то бурную ответную реакцию внутри страны, - рассуждает публицист. - К сожалению, на этом фронте дела обстоят, что называется, без перемен. Все очень спокойно. Население России по-прежнему забито, затюкано, запугано. Каких-то таких массовых отчетливо протестов нет».
По мнению Артемия Троицкого, кремлевская пропаганда трубит о том, что почти все россияне, за исключением отдельных предателей, эту преступную подлую войну поддерживают: «Так что тут очень многое должно свершиться. Потому что, если ничего не случится в результате военной катастрофы в самой России, естественно, все эти трагедии смогут повторяться снова и снова».
Троицкий в очередной раз задается вопросом, которым задаются многие: зачем вообще Путину нужна эта война? По его мнению, отчасти ответ на этот вопрос дают журналистские расследования, которое проводят журналисты «Проекта»: «Расследования вскрывают всякие покровы с Путина и его элиты». Последнее было обнародовано недавно. В первой части рассказывается об оффшорной компании, которая находится на Кипре и которая, как утверждают журналисты, является «кошельком Путина».
«Интересно, что среди источников дохода этого общака оказалась водка «Путинка», - говорит Артемий Троицкий. - И, как указывают журналисты, за время производства этой водки Владимир Путин мог на продаже этого зелья заработать не менее полумиллиарда долларов. В общем-то, неплохая прибавка к президентской зарплате. Хотя, конечно, по воровским масштабам Путина это сугубая мелочь».
«Во второй части расследования речь шла уже о путинской семье, а именно обо всякой недвижимости, которая принадлежит Путину, а также его то ли официальной, то ли неофициальной, то ли жене, то ли любовнице по имени Алина Кабаева, - продолжает Троицкий. - Ну, всем известно, что что-то Путина с Кабаевой связывает, хотя Путин никогда на эту тему не высказывался. То есть он вообще свою личную жизнь полностью засекретил. Засекретил в гораздо большей степени, чем любые какие-то арабские лидеры, восточные тираны».
Троицкий пытается понять, нужны ли все расследования и разоблачения российскому народу.
«Согласно моим наблюдениям, то, что Путин вор, знали все мои собеседники в России и не отрицал этого никто, - говорит публицист. - Да, он вор, он вор. Но при этом «Крым наш», то да се, в общем-то, свой парень. То есть то, что Путин ворует в каких-то мега тактических масштабах, это почему-то россиян не очень смущает, хотя, в принципе, они должны были бы понимать, что все то, что Путин наворовал, все эти золотые лестницы без перил, это все, в общем то, своровано из их карманов. Это все делается на их налоги. Это все является тем, что оторвано от того богатства нефтегазового и прочего, которое должны были бы получать в качестве дольщиков сами простые россияне. Вот почему-то эта очевидная логическая связь у большинства россиян не работает».
И именно этот факт, по мнению Артемия Троицкого, является самым печальным: «Это одна из причин того, что безнаказанные ворюги держатся в России во власти по многу-многу лет».
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