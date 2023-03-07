«Почтальон» с Артемием Троицким: если не случится военной катастрофы в России, трагедии могут повторяться

«Интересно, что среди источников дохода этого общака оказалась водка «Путинка», - говорит Артемий Троицкий. - И, как указывают журналисты, за время производства этой водки Владимир Путин мог на продаже этого зелья заработать не менее полумиллиарда долларов. В общем-то, неплохая прибавка к президентской зарплате. Хотя, конечно, по воровским масштабам Путина это сугубая мелочь».

«Во второй части расследования речь шла уже о путинской семье, а именно обо всякой недвижимости, которая принадлежит Путину, а также его то ли официальной, то ли неофициальной, то ли жене, то ли любовнице по имени Алина Кабаева, - продолжает Троицкий. - Ну, всем известно, что что-то Путина с Кабаевой связывает, хотя Путин никогда на эту тему не высказывался. То есть он вообще свою личную жизнь полностью засекретил. Засекретил в гораздо большей степени, чем любые какие-то арабские лидеры, восточные тираны».

Троицкий пытается понять, нужны ли все расследования и разоблачения российскому народу.

«Согласно моим наблюдениям, то, что Путин вор, знали все мои собеседники в России и не отрицал этого никто, - говорит публицист. - Да, он вор, он вор. Но при этом «Крым наш», то да се, в общем-то, свой парень. То есть то, что Путин ворует в каких-то мега тактических масштабах, это почему-то россиян не очень смущает, хотя, в принципе, они должны были бы понимать, что все то, что Путин наворовал, все эти золотые лестницы без перил, это все, в общем то, своровано из их карманов. Это все делается на их налоги. Это все является тем, что оторвано от того богатства нефтегазового и прочего, которое должны были бы получать в качестве дольщиков сами простые россияне. Вот почему-то эта очевидная логическая связь у большинства россиян не работает».

И именно этот факт, по мнению Артемия Троицкого, является самым печальным: «Это одна из причин того, что безнаказанные ворюги держатся в России во власти по многу-многу лет».