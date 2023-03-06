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Эксперт ⟩ Насколько точно опросы предсказали фактические результаты выборов?

Насколько точно опросы предсказали фактические результаты выборов?
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Недействительный бюллетень. Иллюстративное фото.
Недействительный бюллетень. Иллюстративное фото. Фото: Eero Vabamägi
  • Точнее всего результаты выборов предсказали исследовательские фирмы Kantar Emor и Turu-uuringud
  • Все фирмы действовали так, будто в обществе нет разногласий по поводу войны в Украине
  • Успешнее всего партии могут влиять на результаты опроса с помощью скандала в конце кампании

Самая поразительная аномалия заключается в том, что все исследовательские компании, предсказавшие результаты выборов, забыли изучить поддержку Объединенной левой партии Эстонии, пишет эксперт по коммуникациям Иво Рулль.

В первых числах марта в наших СМИ на какое-то время царила большая путаница из-за результатов разных и относительно противоположных опросов общественного мнения. Иронический пост в социальных сетях члена Европарламента Свена Миксера, опубликованный пять дней назад, вероятно, лучше всего отражает настроение того времени: «Я бегло просмотрел опубликованные сегодня рейтинги и узнал, что EKRE обошла реформистов и поднялась на четвертое место». 

Знание задним числом - точная наука, и на этот раз при сравнении реальных результатов и последних прогнозов исследовательских компаний картина была следующей (по состоянию на конец февраля-начало марта).

ПартияРезультатыNorstatKantar EmorTuru-uuringudRAIT Faktum-Ariko

Партия реформ

31,2%28,6%30,3%30%24%
EKRE16,1%20,9%13,6%15%22%
Центристская партия15,3%18,1%15,7%17%17%
«Ээсти 200»13,5%11,2%15,1%14%13%
Социал-демократическая партия9,3%7,5%11,4%9%8%
«Отечество»8,2%8,7%7,1%8%8%
ОЛПЭ2,4%----
Партия правых2,3%1,9%2,3%3%1%
Партия зеленых1%1,8%1,7%2%2%

Видим, что самый точный прогноз на этот раз опубликовали Kantar Emor и Turu-uuringud. 

Но в 2019 году ситуация была иной: самый точный прогноз сделали Norstat и Институт социальных исследований, а самый неверный - Turu-uuringud (предсказавший 28-процентную поддержку Центристской партии, фактический результат - 23,1 процента).

Самая поразительная аномалия в нынешних опросах заключается в том, что хотя все исследовательские компании тщательно отслеживали колебания поддержки правых и зеленых в диапазоне от одного до двух процентов, ни одна из них не сочла нужным изучать поддержку Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ). Как будто войны в Украине и вытекающих из нее разногласий в нашем обществе не существует. Но они существуют в очень значительной степени, что, помимо голосов, отданных за ОЛПЭ, подтверждается также большим количеством голосов за Михаила Стальнухина и Айво Петерсона.

А теперь о вопросе, вызвавшем много споров перед выборами: могут ли наши политические партии заказывать положительные результаты у исследовательских компаний?

К счастью, прогнозы и результаты нынешних выборов этого не подтверждают. Но в предыдущие избирательные кампании о подобных заказах в политических кругах ходили слухи.

Что может вызвать непреднамеренные погрешности?

Возможно, наиболее успешно политические партии могут влиять на результаты опросов с помощью скандалов, приуроченных непосредственно к концу кампании (самая примечательная статья Politico этого года о предполагаемых отношениях между Пригожиным и EKRE). А при появлении новых результатов, снова усилить их в своей избирательной коммуникации. Например, 1 и 2 марта социолог Kantar Emor Айвар Воог стал самым влиятельным спикером в нескольких медиа-каналах со своим комментарием к результатам опроса Kantar Emor, показавшим сильный спад поддержки EKRE.

Как известно, исследовательские фирмы используют разные методологии, из-за чего всегда остается много вопросов и простора для интерпретаций. Даже результат правильно проведенного опроса общественного мнения содержит некоторую статистическую погрешность.

При правильном проведении социологического исследования получается более или менее адекватный результат. Для этого необходимо подготовить правильную выборку респондентов (в случае выборов в Рийгикогу, конечно, только граждане, имеющие право голоса), которая также будет представлять собой мини-портрет общества. Вопросы должны быть четко сформулированы, а методика опроса не должна исключать некоторые сегменты электората (например, тех, кто не пользуется интернетом каждый день или говорит только по-русски).

Периоды голосования также влияют на результаты, особенно если они выпадают до или сразу после очередного политического скандала. Также региональный охват - в свое время социологические фирмы часто ошибались в оценке фактической поддержки Народного союза Эстонии, потому что социологи не доходили до периферийных районов.

Судя по всему, в этот раз все исследовательские фирмы работали в меру своих навыков и возможностей. Различия прогнозов возникали из ситуации, при которой фирмы пытались быстро и адекватно объяснить стремительные изменения настроений избирателей в последнюю неделю предвыборной кампании.

В статье выражены личные взгляды Иво Рулля.

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