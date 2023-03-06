Эксперт ⟩ Насколько точно опросы предсказали фактические результаты выборов?

А теперь о вопросе, вызвавшем много споров перед выборами: могут ли наши политические партии заказывать положительные результаты у исследовательских компаний?

К счастью, прогнозы и результаты нынешних выборов этого не подтверждают. Но в предыдущие избирательные кампании о подобных заказах в политических кругах ходили слухи.

Что может вызвать непреднамеренные погрешности?

Возможно, наиболее успешно политические партии могут влиять на результаты опросов с помощью скандалов, приуроченных непосредственно к концу кампании (самая примечательная статья Politico этого года о предполагаемых отношениях между Пригожиным и EKRE). А при появлении новых результатов, снова усилить их в своей избирательной коммуникации. Например, 1 и 2 марта социолог Kantar Emor Айвар Воог стал самым влиятельным спикером в нескольких медиа-каналах со своим комментарием к результатам опроса Kantar Emor, показавшим сильный спад поддержки EKRE.

Как известно, исследовательские фирмы используют разные методологии, из-за чего всегда остается много вопросов и простора для интерпретаций. Даже результат правильно проведенного опроса общественного мнения содержит некоторую статистическую погрешность.

При правильном проведении социологического исследования получается более или менее адекватный результат. Для этого необходимо подготовить правильную выборку респондентов (в случае выборов в Рийгикогу, конечно, только граждане, имеющие право голоса), которая также будет представлять собой мини-портрет общества. Вопросы должны быть четко сформулированы, а методика опроса не должна исключать некоторые сегменты электората (например, тех, кто не пользуется интернетом каждый день или говорит только по-русски).

Периоды голосования также влияют на результаты, особенно если они выпадают до или сразу после очередного политического скандала. Также региональный охват - в свое время социологические фирмы часто ошибались в оценке фактической поддержки Народного союза Эстонии, потому что социологи не доходили до периферийных районов.

Судя по всему, в этот раз все исследовательские фирмы работали в меру своих навыков и возможностей. Различия прогнозов возникали из ситуации, при которой фирмы пытались быстро и адекватно объяснить стремительные изменения настроений избирателей в последнюю неделю предвыборной кампании.