Не хватает бортов: Air Baltic придется взять самолеты в аренду

«Несмотря на то, что связанные с пандемией и войной в Украине проблемы все еще сказываются на авиации, мы находимся на пути к стабилизации. Благодаря этому увеличивается количество пассажиров и общий интерес к путешествиям. В то же время сектор по-прежнему сталкивается с техническими проблемами, такими как увеличение сроков поставки запчастей, из-за чего, чтобы избежать отмены рейсов, нам нужны дополнительные самолеты», - прокомментировал председатель правления и президент авиакомпании Мартин Гаусс.