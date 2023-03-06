Авиакомпания Air Baltic возьмет в краткосрочную аренду дополнительно четыре самолета на предстоящий летний сезон, чтобы обслужить растущий поток пассажиров; один из самолетов продолжит летать из Таллинна, один - на постоянной основе будет базироваться в Вильнюсе, а два - на рижских маршрутах.
Не хватает бортов: Air Baltic придется взять самолеты в аренду
Не хватает бортов: Air Baltic придется взять самолеты в аренду
Самолеты будут арендованы с экипажами, техническим обслуживанием и страховкой у поставщика чартерных рейсов Avion Express, сообщила Air Baltic. Срок аренды самолетов - до 28 октября.
«Несмотря на то, что связанные с пандемией и войной в Украине проблемы все еще сказываются на авиации, мы находимся на пути к стабилизации. Благодаря этому увеличивается количество пассажиров и общий интерес к путешествиям. В то же время сектор по-прежнему сталкивается с техническими проблемами, такими как увеличение сроков поставки запчастей, из-за чего, чтобы избежать отмены рейсов, нам нужны дополнительные самолеты», - прокомментировал председатель правления и президент авиакомпании Мартин Гаусс.
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