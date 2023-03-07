Реальная история ⟩ Если б можно было вернуть время вспять, я не стал бы курить траву в 13 лет

– Что такое состояние кайфа? Что заставляет человека годами проходить один и тот же цикл перед тем, как встать на путь выздоровления?

М.: Мозг заставляет искать человека такую эйфорию, которую ни с чем не сравнить. Поэтому ради дозы человек готов украсть, забрать у мамы последнее, а то, что будет потом, мозг блокирует. Наркоман даже не думает о том, что после кайфа у него будет ломка.

– Ваша семья знала, что вы употребляете наркотики?

М.: У меня дома никто об этом не знал. В детстве у меня была травма головы и я прикрывался тем, что таблетки выписывает доктор. Мама лишних вопросов не задавала. Но когда доступ к этим препаратам закончился, я перешёл на метадон. Вот об этом уже узнала семья. Шесть лет я употреблял его и на данный момент восемь месяцев живу в чистоте и совсем нет тяги.

– Во время употребления наркомана окружает много как бы друзей. Это так? Можно назвать тех, кто рядом в этот период жизни, настоящими друзьями?