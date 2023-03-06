Лидер EKRE в Тарту Сильвер Куузик, который набрал 828 голосов, но так и не попал в Рийгикогу, к полудню понедельника был практически убит результатами выборов.
Член EKRE после выборов: не знаю, готов ли народ Эстонии к беспорядкам
Согласно рейтингам, партия EKRE, рассчитывавшая на три мандата в Тарту, получила лишь один. Он достался Яаку Валге, который собрал 2340 голосов. Второй в тартуском списке EKRE идет Лооне Отс, ее результат – 838 голосов.
Сильвера Куузика не обрадовало и то, что его личный урожай был богаче, чем у тартуских центристов Яана Тоотса и Ааду Муста. «Я считаю, что время этого поколения политиков ушло, и в конечном итоге их результаты на меня никак не повлияли», – сказал Куузик. Его удивило необычайно большое количество голосов, которые получил мэр Тарту Урмас Клаас, хотя тот заранее предупреждал, что в Рийгикогу не пойдет.
«Меня удивляет количество э-голосов и то, что Урмаса Клааса поддержали 8000 человек, – сказал Куузик. – Клаас же в парламент не пойдет. То, что Клаас баллотировался, является клоунадой, он один набрал больше голосов, чем весь список EKRE. Использование позиции мэра может быть не совсем корректным, но закон это позволяет и придраться не к чему».
Партия EKRE всем списком смогла собрать в Тарту 7139 голосов, а Урмас Клаас в одиночку – 8067.
Куузик продолжил, что не может найти ничего хорошего в результатах выборов. «Ну, я не видел на улицах Тарту достаточно много людей, которые действительно хотели голосовать за Партию реформ, – отметил он. – Наша палатка всегда была полна народа, люди приходили еще до того, как мы начинали собирать палатку. Все говорили о здоровье, нехватке денег, о проблемах с работой и налогах».
«Эстония выбрала свою судьбу, и мы надеемся, что в Рийгикогу все сложится наилучшим образом, – добавил Куузик. – Я не могу сказать, готов ли народ Эстонии к беспорядкам, но есть определенный сегмент общества, который Кая Каллас исключила с точки зрения парламентской работы. Я не знаю, как поведет себя этот слой общества. Эстонское государство находится на пороге революционного состояния. Вопрос в том, готов ли народ двигаться дальше, если ситуация еще ухудшится. В силах Кайи Каллас исцелить народ Эстонии прямо сейчас».