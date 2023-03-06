Член EKRE после выборов: не знаю, готов ли народ Эстонии к беспорядкам

Согласно рейтингам, партия EKRE, рассчитывавшая на три мандата в Тарту, получила лишь один. Он достался Яаку Валге, который собрал 2340 голосов. Второй в тартуском списке EKRE идет Лооне Отс, ее результат – 838 голосов.

Сильвера Куузика не обрадовало и то, что его личный урожай был богаче, чем у тартуских центристов Яана Тоотса и Ааду Муста. «Я считаю, что время этого поколения политиков ушло, и в конечном итоге их результаты на меня никак не повлияли», – сказал Куузик. Его удивило необычайно большое количество голосов, которые получил мэр Тарту Урмас Клаас, хотя тот заранее предупреждал, что в Рийгикогу не пойдет.

«Меня удивляет количество э-голосов и то, что Урмаса Клааса поддержали 8000 человек, – сказал Куузик. – Клаас же в парламент не пойдет. То, что Клаас баллотировался, является клоунадой, он один набрал больше голосов, чем весь список EKRE. Использование позиции мэра может быть не совсем корректным, но закон это позволяет и придраться не к чему».

Партия EKRE всем списком смогла собрать в Тарту 7139 голосов, а Урмас Клаас в одиночку – 8067.

Куузик продолжил, что не может найти ничего хорошего в результатах выборов. «Ну, я не видел на улицах Тарту достаточно много людей, которые действительно хотели голосовать за Партию реформ, – отметил он. – Наша палатка всегда была полна народа, люди приходили еще до того, как мы начинали собирать палатку. Все говорили о здоровье, нехватке денег, о проблемах с работой и налогах».