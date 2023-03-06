Леденящее кровь видео ⟩ Лавина сбила лыжника-экстремала с ног, швыряя его с одной скалы на другую

Сейчас в социальных сетях распространяется и видео с ужасающего приключения Липера. На кадрах видно, как американец едва начал спуск, и под ним двинулся слой снега, так что лыжник за секунду превратился в пассажира лавины.

«Вот дерь..о» - это все, что Липер успел сказать, прежде чем его сбило с ног и он начал с ужасом смотреть, как увернуться от уступов, встречающихся на его пути.