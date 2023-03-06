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Леденящее кровь видео ⟩ Лавина сбила лыжника-экстремала с ног, швыряя его с одной скалы на другую

rus.postimees.ee
Лавина сбила лыжника-экстремала с ног, швыряя его с одной скалы на другую
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Instagram @o_leeps

Американский лыжник-экстремал Оуэн Липер отпраздновал свой второй день рождения, когда уцелел при сходе лавины, катаясь на лыжах в Джексон-Хоул.

Сейчас в социальных сетях распространяется и видео с ужасающего приключения Липера. На кадрах видно, как американец едва начал спуск, и под ним двинулся слой снега, так что лыжник за секунду превратился в пассажира лавины.

«Вот дерь..о» - это все, что Липер успел сказать, прежде чем его сбило с ног и он начал с ужасом смотреть, как увернуться от уступов, встречающихся на его пути.

По счастливому стечению обстоятельств Липеру удалось спастись без серьезных травм. Сильнее всего пострадало плечо, которое в результате одного из столкновений оказалось вывихнутым. Также пришлось зашить рану на колене.

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