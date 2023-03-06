Лидер «Ээсти 200» Лаури Хуссар: мы подождем телефонного звонка от Каи Каллас

«Мы на этот раз получили более чем в три раза больше голосов, чем на прошлых выборах четыре года назад. Выборы показали, что голос либерального и инновационного избирателя имеет потенциал», – сказал Хуссар.

Он добавил, что «Ээсти 200» любом случае готова приступить к реализации своей программы. «Кая Каллас мне еще не звонила, я дождусь ее звонка и тогда мы сможем поговорить о наших ожиданиях», – подчеркнул Хуссар.

«Избиратель дал сильный мандат либеральным силам, и я считаю, что это один из самых убедительных аргументов сегодня, который также может повлиять на решение Партии реформ», – отметил Хуссар, добавив, что сама Партия реформ должна прояснить для себя, как и с кем формировать коалицию. По словам Хуссара, у «Ээсти 200» в целом нет каких-то жестких условий для начала переговоров, но равноправие в браке — это один из вопросов, который они хотели бы отстоять.