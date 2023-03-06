Защитник клуба «Расинг Абиджан» Силла Мустафа умер в возрасте 21 года после остановки сердца во время матча чемпионата Кот-д'Ивуара, сообщила пресс-служба федерации футбола Кот-д'Ивуара.
Третья смерть в лиге за четыре года. Молодой футболист умер от остановки сердца прямо на поле
Третья смерть в лиге за четыре года. Молодой футболист умер от остановки сердца прямо на поле
Сообщается, что футболист, который пришел в команду лишь в сентябре, потерял сознание во время игры с клубом «Сол» пятого марта. По пути в больницу он, к сожалению, скончался. Бывший капитан сборной Кот-д'Ивуара Дрогба заявил, что третья смерть в лиге за четыре года связана с отсутствием контроля за здоровьем игроков.
«Три смерти игроков в профессиональной лиге менее чем за четыре года. Когда уже медицинские осмотры будут обязательными для каждого "профессионального" игрока — анализы крови, ЭКГ, тестирования с нагрузкой?» — написал Дрогба.