По сообщению Андрея Позднякова, активиста движения Koos, несколько часов назад Айво Петерсон был задержан на границе Нарва-Ивангород. В полиции это опровергли: по словам пресс-секретаря PPA, Петерсон не задержан, пограничники лишь проводят дополнительный досмотр.
Активист движения Koos утверждает, что Петерсона задержали на нарвской границе. Полиция это опровергает
Как сообщил Поздняков, сегодня активисты движения Koos должны были встретить Петерсона, чтобы вместе провести прямую трансляцию в социальных сетях. Оказалось, что он задержан по меньшей мере на 48 часов на нарвском погранпункте эстонской стороной. Причина задержания неизвестна.
Пресс-секретарь полиции Леана Лойде сообщает, что сегодня Петерсон действительно прибыл в Эстонию, однако он не задержан: пограничники лишь проводят дополнительный досмотр.
Айво Петерсон, баллотировавшийся в Ида-Вирумаа в составе ОЛПЭ, набрал на выборах в Рийгикогу 3968 голосов.
Несколько недель назад Петерсон, который известен своей пророссийской деятельностью, разместил видео из Москвы, 26 февраля опубликовал в социальных сетях видео из Донбасса.
По его словам, он приехал туда, чтобы показать своим последователям другую сторону войны. Также он рассуждал, виноваты ли эстонцы в том, что не видели происходившее в течение восьми лет.
Также в конце февраля Петерсон и его единомышленник Иванов дали интервью пропагандистскому каналу «Соловьев LIVE» и сделали ложные заявления об Эстонии. Например, они заявили, что в Эстонии невозможно демократическое голосование и что должно произойти восстание или партизанская война.