Активист движения Koos утверждает, что Петерсона задержали на нарвской границе. Полиция это опровергает

Как сообщил Поздняков, сегодня активисты движения Koos должны были встретить Петерсона, чтобы вместе провести прямую трансляцию в социальных сетях. Оказалось, что он задержан по меньшей мере на 48 часов на нарвском погранпункте эстонской стороной. Причина задержания неизвестна.

Пресс-секретарь полиции Леана Лойде сообщает, что сегодня Петерсон действительно прибыл в Эстонию, однако он не задержан: пограничники лишь проводят дополнительный досмотр.

Айво Петерсон, баллотировавшийся в Ида-Вирумаа в составе ОЛПЭ, набрал на выборах в Рийгикогу 3968 голосов.

Несколько недель назад Петерсон, который известен своей пророссийской деятельностью, разместил видео из Москвы, 26 февраля опубликовал в социальных сетях видео из Донбасса.

По его словам, он приехал туда, чтобы показать своим последователям другую сторону войны. Также он рассуждал, виноваты ли эстонцы в том, что не видели происходившее в течение восьми лет.

Также в конце февраля Петерсон и его единомышленник Иванов дали интервью пропагандистскому каналу «Соловьев LIVE» и сделали ложные заявления об Эстонии. Например, они заявили, что в Эстонии невозможно демократическое голосование и что должно произойти восстание или партизанская война.