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«Единая Россия» по-эстонски? Анатомия успеха русских радикалов на выборах в Рийгикогу

Анастасия Тидо
, журналист
«Единая Россия» по-эстонски? Анатомия успеха русских радикалов на выборах в Рийгикогу
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Фото: Коллаж

Одной из главных неожиданностей на состоявшихся выборах стал результат союза Объединенной левой партии Эстонии и движения Koos, а также Михаила Стальнухина, обогнавшего Яну Тоом. Rus.Postimees разбирался, почему радикалы смогли отобрать голоса у Центристской партии, что они планируют делать дальше, каково политическое будущее Михаила Стальнухина и что общего между Koos и «Единой Россией». 

На прошедших в воскресенье выборах нарвский массажист Айво Петерсон и неудачливый предприниматель Олег Иванов набрали на двоих почти 7 тысяч голосов и большую часть этих голосов дал лидерам движения Koos Ида-Вирумаа.

В парламент представители совместного списка ОЛПЭ и Koos не проходят, но вместе они смогли преодолеть двухпроцентный барьер. Для совершенно нового движения Koos и изрядно подзабытой партии это ошеломительный результат.

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