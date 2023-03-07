«Единая Россия» по-эстонски? Анатомия успеха русских радикалов на выборах в Рийгикогу

Одной из главных неожиданностей на состоявшихся выборах стал результат союза Объединенной левой партии Эстонии и движения Koos, а также Михаила Стальнухина, обогнавшего Яну Тоом. Rus.Postimees разбирался, почему радикалы смогли отобрать голоса у Центристской партии, что они планируют делать дальше, каково политическое будущее Михаила Стальнухина и что общего между Koos и «Единой Россией».