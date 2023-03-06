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СЕРГЕЙ МЕТЛЕВ ⟩ Ночью в Ида-Вирумаа произошел ненасильственный политический переворот

Сергей Метлев
, главный редактор изданий Postimees на русском языке
Ночью в Ида-Вирумаа произошел ненасильственный политический переворот
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Айво Петерсон устроил шоу в горсобрании Нарвы.
Айво Петерсон устроил шоу в горсобрании Нарвы. Фото: Eero Vabamägi
  • Если бы завтра состоялись муниципальные выборы, мэром Нарвы стал бы Айво Петерсон.
  • Председателем горсобрания стал бы Михаил Стальнухин.
  • Ида-Вирумаа должен стать одним из приоритетов нового правительства.

Большое количество эстонских граждан в Ида-Вирумаа доверилось бывшему центристу Михаилу Стальнухину, назвавшему нацизм идеологией Эстонии (4578 голосов или 15,5% поддержки)*, и пророссийскому Айво Петерсону, проводившему предвыборную кампанию с оккупированного Донбасса (3968 голосов, его список - 4397 голосов или 14,9%). Это крайне тревожный сигнал, пишет главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев. 

На фоне победоносного шествия Петерсона и Стальнухина, Центристская партия потеряла в регионе почти половину голосов, провалилась и лично Яна Тоом - всего 3458 голосов (список ЦП 7623 голоса или 25,8%). Здесь нет места иллюзиям – Ида-Вирумаа продолжают ментально связывать с Эстонией лишь несколько тонких нитей. 

Удивительный или ожидаемый результат? 

Разговоры о том, что в Ида-Вирумаа царит особый русскоязычный эстонский патриотизм и что танцевальные и дискуссионные мероприятия демонстрируют успешность интеграции с дивной перспективой - это самообман, возникший из-за внутренней неуверенности и страха перед реальностью. Масштабы успеха пророссийских кандидатов стали шоком для многих, но не для тех, кто считывал все знаки и учитывал специфику населения этого региона.

Посмотрим на факты: треть избирателей - сторонники кандидатов, которые согласны с преступным российским режимом. Нельзя сказать, что умело избегая темы войны и рассказывая о притеснениях русских, Яна Тоом была бы великим примирителем, но ее чуть более умеренная линия провалилась. И это только голоса граждан Эстонии!

Мировоззрение серопаспортников и граждан РФ, которые составляют почти сорок процентов населения региона, местами более рельефное, чем у эстонских граждан в Ида-Вирумаа. Однако надо признать, что в течение последнего года эти настроения выражались довольно сдержанно, на улицы протестовать никто не выходил.

В результатах выборов в регионе можно заметить не только ориентированность на Россию, но и другие мотивы. В них, безусловно, есть протест против перехода на эстоноязычное образование, поддержки Украины, лишения граждан России права на владение оружием, ограничения виз и видов на жительство для граждан России, и многих других решений эстонского правительства и парламента, связанных с войной.

В регионе у большинства людей есть члены семьи или друзья, которые являются гражданами России или не имеют гражданства. Местные общины очень малы и компактны. Поэтому часть граждан там также проголосовала с учетом этих настроений. Показательно и то, что Партия реформ, EKRE, «Отечество» и соцдемы вместе взятые превзошли всего на чуть более 2300 голосов результат списка Петерсона и кандидата-одиночки Стальнухина.

В Ида-Вирумаа журналисты Postimees не раз слышали, как этнические русские жители чувствуют давление и думают, что Эстония должна больше заниматься сохранением мира и своими делами, а не Россией и Украиной. Политика безопасности Эстонии остается для них чужой. За результатами выборов, вероятно, стоит еще и желание, чтобы их оставили в покое с вопросами войны и лояльности. Если это не радикальный избиратель, то можно говорить о желании замкнуться в своей частной жизни, которое не находит широкой поддержки - про войну и лояльность напоминают постоянно, - и это вызывает недоумение.

Деятели движения Koos, которые шли на выборы с Объединенной левой партией Эстонии (ОЛПЭ), провели искусную кампанию в русскоязычных регионах, подчеркивая амебность Центристской партии и собственную антиукраинскую позицию, до последнего использовали силу социальных сетей и имеют связи с Россией - иначе бы они не попали ни в шоу Соловьева, ни в оккупированный Донбасс.

Мэр Нарвы Катри Райк сообщила в социальных сетях, что если бы завтра состоялись муниципальные выборы, мэром Нарвы стал бы Айво Петерсон, а председателем горсобрания - Михаил Стальнухин (все постоянные жители Эстонии имеют право голоса на местных выборах). Это не просто математика. Такой результат осязаем и может оживить духи прошлого: референдум об автономии в начале 1990-х прошел успешно, но после решения Госсуда о признании его недействительным ситуация, к счастью, не обострилась. На этом фоне бессодержательные комментарии КаПо о деятельности Петерсона вызывают вопросы.

Если у ОЛПЭ не будет раздора с движением Koos, или если Петерсон и его товарищи создадут свою партию или местные избирательные союзы (например, вместе со Стальнухиным) и будут действовать умело, при косвенной поддержке России, то в будущем в результате выборов в некоторых муниципалитетах Ида-Вирумаа могут возникнуть очаги сильной напряженности.

Столкновения совсем не должны иметь насильственный характер, все может свалиться в изнурительную борьбу с центральной властью, что нанесет ущерб благополучию и чувству безопасности местного населения. Например, муниципальные школы откажутся переходить на эстоноязычное обучение, нарушая закон, или новые избранники объявят какой-нибудь российский город своим новым городом-побратимом. Пророссийские деятели на этот раз в парламент не попали, но, даже если бы и попали, оказались бы слабыми игроками. Однако на местном уровне они вполне могут наломать дров. 

В своем мнении Райк также сказала, что «теперь новая коалиция должна прислушаться к местным жителям и проявить решимость». При всем уважении, я не вижу большого смысла в этой мысли. Райк много сделала для того, чтобы Нарва оставалась во всех смыслах частью Эстонии, но теперь проблема выглядет намного масштабнее.

Регион должен стать одним из приоритетов нового правительства

Возвращение Ида-Вирумаа в Эстонию должно быть одним из приоритетов будущего правительства и особенно премьер-министра: ситуация очень плачевная. На этом фоне решение государства сократить поддержку независимых эстонских русскоязычных частных СМИ по сравнению с 2022 годом кажется просто недальновидным. Раньше в регион каждую неделю высылали почти 20 000 экземпляров русскоязычного еженедельника Postimees, а теперь их нет.

О планах по спасению Ида-Вирумаа нужно писать много и отдельно, но ясно одно: эстонское государство должно сильно поднять ставки и проявить стратегическое терпение. В сфере образования и экономики, а также в борьбе с коррупцией прямая роль государства в регионе должна возрастать, а присутствие государства должно расти как на дрожжах. Не следует бояться особого подхода к региону, так же как и другим регионам не стоит этому завидовать.

*Количество голосов у кандидатов и партий может немного измениться после повторного пересчета голосов.

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