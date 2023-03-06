СЕРГЕЙ МЕТЛЕВ ⟩ Ночью в Ида-Вирумаа произошел ненасильственный политический переворот

Если у ОЛПЭ не будет раздора с движением Koos, или если Петерсон и его товарищи создадут свою партию или местные избирательные союзы (например, вместе со Стальнухиным) и будут действовать умело, при косвенной поддержке России, то в будущем в результате выборов в некоторых муниципалитетах Ида-Вирумаа могут возникнуть очаги сильной напряженности.

Столкновения совсем не должны иметь насильственный характер, все может свалиться в изнурительную борьбу с центральной властью, что нанесет ущерб благополучию и чувству безопасности местного населения. Например, муниципальные школы откажутся переходить на эстоноязычное обучение, нарушая закон, или новые избранники объявят какой-нибудь российский город своим новым городом-побратимом. Пророссийские деятели на этот раз в парламент не попали, но, даже если бы и попали, оказались бы слабыми игроками. Однако на местном уровне они вполне могут наломать дров.

В своем мнении Райк также сказала, что «теперь новая коалиция должна прислушаться к местным жителям и проявить решимость». При всем уважении, я не вижу большого смысла в этой мысли. Райк много сделала для того, чтобы Нарва оставалась во всех смыслах частью Эстонии, но теперь проблема выглядет намного масштабнее.

Регион должен стать одним из приоритетов нового правительства

Возвращение Ида-Вирумаа в Эстонию должно быть одним из приоритетов будущего правительства и особенно премьер-министра: ситуация очень плачевная. На этом фоне решение государства сократить поддержку независимых эстонских русскоязычных частных СМИ по сравнению с 2022 годом кажется просто недальновидным. Раньше в регион каждую неделю высылали почти 20 000 экземпляров русскоязычного еженедельника Postimees, а теперь их нет.

О планах по спасению Ида-Вирумаа нужно писать много и отдельно, но ясно одно: эстонское государство должно сильно поднять ставки и проявить стратегическое терпение. В сфере образования и экономики, а также в борьбе с коррупцией прямая роль государства в регионе должна возрастать, а присутствие государства должно расти как на дрожжах. Не следует бояться особого подхода к региону, так же как и другим регионам не стоит этому завидовать.