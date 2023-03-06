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Может прятаться в отелях: помогите полиции найти уклоняющегося от наказания Александра

Rus.Postimees
Может прятаться в отелях: помогите полиции найти уклоняющегося от наказания Александра
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Александр.
Александр. Фото: PPA

Полиция разыскивает Александра, который уклоняется от исполнения судебного решения.

Полиция ищет Александра Нижникова, который уклоняется от исполнения судебного решения, согласно которому он должен отбыть наказание за преступление. Уточняется, что преступление связано с насилием в близких отношениях. Разыскиваемый может находиться в различных отелях.

Полиция просит всех, кто видел Александра или располагает информацией о его месторасположении, сообщить об этом по номеру 112.

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