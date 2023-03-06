Полиция разыскивает Александра, который уклоняется от исполнения судебного решения.
Может прятаться в отелях: помогите полиции найти уклоняющегося от наказания Александра
Может прятаться в отелях: помогите полиции найти уклоняющегося от наказания Александра
Полиция ищет Александра Нижникова, который уклоняется от исполнения судебного решения, согласно которому он должен отбыть наказание за преступление. Уточняется, что преступление связано с насилием в близких отношениях. Разыскиваемый может находиться в различных отелях.
Полиция просит всех, кто видел Александра или располагает информацией о его месторасположении, сообщить об этом по номеру 112.