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В Ласнамяэ задержан уклонявшийся от наказания Александр

Rus.Postimees
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

Полиция с начала марта этого года разыскивала Александра, который уклоняется от исполнения судебного решения.

Полиция искала Александра Нижникова, который уклонялся от исполнения судебного решения, согласно которому он должен отбыть наказание за преступление. Уточняется, что преступление связано с насилием в близких отношениях. Разыскиваемый мог находиться в различных отелях.

Сегодня, 13 апреля, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Александр был задержан в Ласнамяэ и он доставлен отбывать наказание в Таллиннскую тюрьму. 

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