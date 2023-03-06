Президент Карис поинтересовался у Каи Каллас, каким будет будущее правительства

В социальных сетях Карис заявил, что существует несколько возможностей для формирования следующей коалиции между партиями, избранными в новый состав Рийгикогу. «Сегодня днем ​​я обсуждал с Каей Каллас, как Партия реформ, получившая, по предварительным данным, 37 мест в парламенте, видит внутриполитическое будущее Эстонии».