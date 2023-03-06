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Президент Карис поинтересовался у Каи Каллас, каким будет будущее правительства

rus.postimees.ee
Президент Карис поинтересовался у Каи Каллас, каким будет будущее правительства
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Алар Карис поздравляет Каю Каллас с победой Партии реформ на выборах в Рийгикогу.
Алар Карис поздравляет Каю Каллас с победой Партии реформ на выборах в Рийгикогу. Фото: Facebook

Сегодня президент Алар Карис встретился с премьер-министром Каей Каллас, чтобы обсудить внутриполитическое будущее Эстонии.

В социальных сетях Карис заявил, что существует несколько возможностей для формирования следующей коалиции между партиями, избранными в новый состав Рийгикогу. «Сегодня днем ​​я обсуждал с Каей Каллас, как Партия реформ, получившая, по предварительным данным, 37 мест в парламенте, видит внутриполитическое будущее Эстонии».

Карис также упомянул, что планирует поговорить с лидерами всех политических партий, попавших в Рийгикогу.

Кая Каллас и Алар Карис.
Кая Каллас и Алар Карис. Фото: Alar Karis / Facebook
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