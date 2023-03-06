Сегодня президент Алар Карис встретился с премьер-министром Каей Каллас, чтобы обсудить внутриполитическое будущее Эстонии.
Президент Карис поинтересовался у Каи Каллас, каким будет будущее правительства
Президент Карис поинтересовался у Каи Каллас, каким будет будущее правительства
В социальных сетях Карис заявил, что существует несколько возможностей для формирования следующей коалиции между партиями, избранными в новый состав Рийгикогу. «Сегодня днем я обсуждал с Каей Каллас, как Партия реформ, получившая, по предварительным данным, 37 мест в парламенте, видит внутриполитическое будущее Эстонии».
Карис также упомянул, что планирует поговорить с лидерами всех политических партий, попавших в Рийгикогу.
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