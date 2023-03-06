Хакеры не дремлют: в ночь выборов сайт президента пытались атаковать

«Избирательная информационная система (VIS) работала по назначению в течение всего периода выборов, с ее критическими функциями не возникло никаких проблем. Система не была перегружена, а производительность машин была запланирована с большим запасом», - прокомментировал пресс-секретарь RIA Сейко Куйк.

Чтобы проиллюстрировать нагрузку, Куйк указал, что базе данных избирательной информационной системы требовалось в среднем 20 миллисекунд для обслуживания одного запроса, тогда как в пик нагрузки это занимает 40 миллисекунд. В самое активное время на всех избирательных участках было подано 8-9 бумажных бюллетеней в секунду.

Оба сайта, на которых отображались результаты выборов - то есть valimised.ee и rk2023.valimised.ee, без проблем выдержали повышенную нагрузку. «В случае с последним показательно, что, несмотря на более чем 50-кратное увеличение нагрузки в воскресенье вечером, медианная скорость загрузки страниц в Эстонии составила около 200 миллисекунд», - добавил представитель RIA.

Однако, хакеры все же произвели несколько кибератак: «Поздним вечером в день выборов было две попытки нарушить работу сайта президента республики, но они были безуспешны», - отметил он.