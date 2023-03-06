Как проголосовал Таллинн? Безоговорочная победа лидеров не упрощает положение будущего правительства. Напротив, состоявшиеся выборы показали возросшую сложность общества, о чем говорит и карта избирательных предпочтений в столице. Они сжато передают картину по стране, предлагая ее продвинутую версию. Rus.Postimees сверял результаты выборов 2019 и 2023 годов.
Таллиннский избиратель предпочел тревожному консерватизму сдержанную политическую культуру
Главный результат – это мощный отрыв Партии реформ и почти пропорциональное сокращение голосов Центристской партии. При этом округ 2 (Кесклинн, Ласнамяэ, Пирита) показал минимальный отрыв реформистов (22016/18400) от центристов, которые на прошлых выборах здесь явно лидировали (21701/26335). Процентное соотношение голосов – 29,4 и 29 ровно. Можно сказать, что в этой части города у центристов чисто техническое отставание.
Однако в двух других округах разрыв результатов ощутимее. Округ 1 (Хааберсти, Пыхья-Таллинн, Кристийне) выбрал реформистов с результатом 19349 (в 2019 году – 16299), центристы уступили с 12859 (16950). Если на прошлых выборах центристы обошли реформистов всего с несколькими сотнями сторонников, то сейчас разница составила почти 6500 голосов. В процентах это выглядит как 31,4 и 20,9, или ровно в полтора раза.
В округе 3 (Мустамяэ и Нымме) отрыв реформистов наиболее впечатляющий. Надо, впрочем, заметить, что и прирост голосов у них невелик (17729/16209). То есть в этой части Таллинна они лидировали и на прошлых выборах. Центристы на этом фоне отстали еще сильнее (9650/11945). В процентах соотношение между партиями в этой части города – 34,7 и 18,9.
Резко нарастили голоса прогрессисты из «Ээсти 200». Их арифметика производит впечатление. Картина по всем таллиннским округам отдает им уверенное третье место. Где-то, как, например, в Мустамяэ и Нымме, даже с не очень существенным отставанием от центристов. Если на прошлых выборах показатели «Ээсти 200» не позволили партии пройти в Рийгикогу, то сейчас она заняла на выборах по стране четвертое место, в Таллинне – уверенное третье, а в Тарту – и вовсе второе!
Во всех округах столицы рост «Ээсти 200» по сравнению с выборами 2019 года превысил 4000 голосов, а в Округе 1 составил свыше 7000. И это не только заслуга предвыборной кампании, но и в целом – отражение взглядов столичного жителя, для которого важны технологичность, космополитизм и устойчивое развитие, занимающее в программе партии ключевое место.
Демографическая, профессиональная и культурная идентичность Таллинна сказалась и на более или менее высоких результатах СДПЭ. Они пришли к финишу приблизительно с теми же результатами, что и EKRE, которые по стране в целом заняли третье место после реформистов и центристов.
Интересно, что даже отставание соцдемов от EKRE сопровождается небольшим ростом их голосов по сравнению с предыдущими выборами. В Таллинне лишь округ 3 (Мустамяэ и Нымме) показал падение соцдемов на несколько десятков голосов, в то время как в двух других округах случился рост на несколько сотен, а в округе 1 соцдемы умудрились даже опередить консерваторов. Эти последние, в свою очередь, лишились в столице нескольких сотен голосов почти пропорционально приобретениям соцдемов.
Что же касается Isamaa, то на фоне серьезного успеха реформистов их цифры выглядят совсем незначительными. Показательно, что во всех округах Таллинна «отечественники» потеряли свыше тысячи голосов по сравнению с выборами 2019 года, а в округе 1 – почти полторы тысячи! Их электорат в последнее время неуклонно сокращается, а такие потери кажутся более чем ощутимыми.
В индивидуальном зачете результаты распределились более любопытным образом. Несмотря на сильное отставание центристов по общему показателю, отдельные члены партии остаются популярными фигурами.
В первую очередь, это касается мэра Таллинна Михаила Кылварта. Он хоть и отстал от Каи Каллас (31821 голос) более чем вдвое (14598), но остался самым популярным политиком Таллинна, так как феноменальный результат действующего премьера был получен в Харьюмаа и Рапламаа.
Есть и другие примеры. Так, в округе 1 Вадим Белобровцев из ЦП (3233/1969) почти вдвое обогнал по объемам роста (64 процента) реформиста Кристена Михала, который «вырос» на 31,7 процента (9207/6347). Ветеран-реформист Сийм Каллас на прошлых выборах получил в неизменном для себя районе Пирита (Округ 2) 8733 голоса, а на этих – 7397 (падение на 15 процентов). Тогда как бывший старейшина Ласнамяэ Владимир Свет (ЦП) может похвастаться удвоением результата по сравнению с предыдущими выборами (1868/980).
Делясь впечатлениями с Rus.Postimees, действующий вице-мэр Таллинна Владимир Свет сказал, что результаты были ожидаемыми. «Мы знали, что партия реформ серьезно увеличит уровень поддержки, аккумулировав тему войны в Украине и международных отношений. На последней неделе до выборов мы видели интересную манипуляцию, когда рейтинги различных партий использовались для мобилизации избирателей, и социология, которая предъявлялась в СМИ, порой не имела никакого отношения к реальности. Нужно ли относиться к рейтингам серьезно, или они часть предвыборной кампании?» - поставил Свет не риторический, но уже скорее перспективный вопрос.
О своей партии Свет высказался сдержанно: «Центристская партия должна оценивающе посмотреть на себя в зеркало. Следует спросить, что партия делала не так последние четыре года, если ее рейтинг так сильно упал».
Также Свет не хотел бы переоценивать свой личный результат. «Это оценка моей работы в качестве старейшины районов Ласнамяэ и Кесклинн, а последние полтора года – вице-мэра города. Я благодарен за каждый голос, но нынешние показатели вовсе не означают, что работа выполнена хорошо. Командную работу партии я оцениваю критически».
«Избиратель проголосовал за Эстонию без ненависти»
Ханно Певкур, министр обороны Эстонии, Партия реформ
Результаты выборов показывают, что наши избиратели больше предпочли Эстонию, где возможен диалог, нежели Эстонию, где беспрепятственно разжигается ненависть.
Партия реформ получила поддержку как в столице, так и в большинстве регионов, и это говорит о способности избирателей принимать взвешенные, а не эмоциональные решения.
Во втором округе Таллинна наша партия показала результаты, практически идентичные Центристской партии, что я считаю большим достижением по сравнению с предыдущими выборами. Нельзя не заметить, что и Михаил Кылварт, сохранив высокую популярность, ощутимо потерял в количестве голосов. Я думаю, что и таллиннцы хорошо показали, какую Эстонию они хотят.
Можно возразить, что местные и парламентские выборы – не одно и то же. И все-таки, смотрите сами. Урмас Паэт в третьем округе набрал больше 9000, совсем чуть-чуть отстав от нашего первого номера Кристена Михала. Дальше – Сийм Каллас, у которого больше 7000. Наши первые номера поднялись во всех округах очень высоко. Это показало, что Таллинн – часть Эстонии, и нет смысла выделять его в какой-то отдельный сектор.
Жители нашей страны отчетливо понимают, в чем главный вопрос этих выборов. Сейчас это безопасность. Война в Украине отражается на всех европейских странах, тем более, если они, как Эстония, граничат с агрессором, который развязал эту войну. Избиратель сознает всю серьезность нынешнего положения во внешней политике, которая является приоритетом для Партии реформ.
Кроме вопросов обороны немаловажна также этика и общая политическая культура. По этому поводу избиратели также очень конкретно сказали, в какой стране они хотели бы жить.