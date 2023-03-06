Таллиннский избиратель предпочел тревожному консерватизму сдержанную политическую культуру

Главный результат – это мощный отрыв Партии реформ и почти пропорциональное сокращение голосов Центристской партии. При этом округ 2 (Кесклинн, Ласнамяэ, Пирита) показал минимальный отрыв реформистов (22016/18400) от центристов, которые на прошлых выборах здесь явно лидировали (21701/26335). Процентное соотношение голосов – 29,4 и 29 ровно. Можно сказать, что в этой части города у центристов чисто техническое отставание.

Фрагмент графика выборных результатов с обозначением трех округов Таллинна (кружками даны соотношения мандатов). Ниже на карте - мандаты по Харьюмаа. Фото: Скриншот Postimees

Однако в двух других округах разрыв результатов ощутимее. Округ 1 (Хааберсти, Пыхья-Таллинн, Кристийне) выбрал реформистов с результатом 19349 (в 2019 году – 16299), центристы уступили с 12859 (16950). Если на прошлых выборах центристы обошли реформистов всего с несколькими сотнями сторонников, то сейчас разница составила почти 6500 голосов. В процентах это выглядит как 31,4 и 20,9, или ровно в полтора раза.

В округе 3 (Мустамяэ и Нымме) отрыв реформистов наиболее впечатляющий. Надо, впрочем, заметить, что и прирост голосов у них невелик (17729/16209). То есть в этой части Таллинна они лидировали и на прошлых выборах. Центристы на этом фоне отстали еще сильнее (9650/11945). В процентах соотношение между партиями в этой части города – 34,7 и 18,9.