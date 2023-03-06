EKRE ищет «фейковые личные коды» среди э-голосов

В своем запросе о предоставлении информации EKRE указывает, что в процессе работы электронной системы ведется журнал, в котором хранится информация о процессах работы системы, или, проще говоря: кто, где, когда и что делал.

В общей сложности EKRE запрашивает девять различных системных журналов.

EKRE также хочет получить информацию о том, кто является администратором, разработчиком и другим персоналом системы электронного голосования, имевшим прямой доступ к системе электронного голосования в период выборов в Рийгикогу 2023 года.

Председатель EKRE Мартин Хельме заявил, что представители партии не принимали участия в наблюдении за электронными выборами и так называемым подсчетом электронных голосов, который состоялся сегодня, потому что избирательная служба не публикует там важную информацию.

«Нам не нужен спектакль, мы хотим получить реальные ответы на вопрос о том, как были собраны электронные голоса. Если избирательная комиссия не предоставит информацию, партия обратится в суд», - заявил Хельме.