Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) направила в Государственную избирательную службу запрос о предоставлении информации, в котором просит выдать информацию, хранящуюся в журналах системы электронных выборов, а также информацию о разработчиках системы и лицах, имеющих к ней прямой доступ.
EKRE направила в Государственную избирательную службу запрос о предоставлении информации о системе электронных выборов
В своем запросе о предоставлении информации EKRE указывает, что в процессе работы электронной системы ведется журнал, в котором хранится информация о процессах работы системы, или, проще говоря: кто, где, когда и что делал?
В общей сложности EKRE запрашивает девять различных системных журналов.
EKRE также хочет получить информацию о том, кто является администратором, разработчиком и другим персоналом системы электронного голосования, имевшим прямой доступ к системе электронного голосования в период выборов в Рийгикогу 2023 года.
Председатель EKRE Мартин Хельме заявил, что представители партии не принимали участия в наблюдении за электронными выборами и так называемым подсчетом электронных голосов, который состоялся сегодня, потому что избирательная служба не публикует там важную информацию.
«Нам не нужен спектакль, мы хотим получить реальные ответы на вопрос о том, как были собраны электронные голоса. Если избирательная комиссия не предоставит информацию, партия обратится в суд», - заявил Хельме.
Завтра партия направит информацию о нарушениях избирательных процедур в избирательную службу.