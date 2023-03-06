Пн, 6.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

EKRE потребовала информацию о системе онлайн-голосования

rus.postimees.ee
EKRE потребовала информацию о системе онлайн-голосования
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Мартин Хельме.
Мартин Хельме. Фото: Sander Ilvest

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) направила в Государственную избирательную службу запрос, в котором просит выдать информацию, хранящуюся в журналах системы электронных выборов, а также информацию о разработчиках системы и лицах, имеющих к ней прямой доступ.

В своем запросе о предоставлении информации EKRE указывает, что в процессе работы электронной системы ведется журнал, в котором хранится информация о процессах работы системы, или, проще говоря: кто, где, когда и что делал.

В общей сложности EKRE запрашивает девять различных системных журналов.

EKRE также хочет получить информацию о том, кто является администратором, разработчиком и другим персоналом системы электронного голосования, имевшим прямой доступ к системе электронного голосования в период выборов в Рийгикогу 2023 года.

Председатель EKRE Мартин Хельме заявил, что представители партии не принимали участия в наблюдении за электронными выборами и так называемым подсчетом электронных голосов, который состоялся сегодня, потому что избирательная служба не публикует там важную информацию.

«Нам не нужен спектакль, мы хотим получить реальные ответы на вопрос о том, как были собраны электронные голоса. Если избирательная комиссия не предоставит информацию, партия обратится в суд», - заявил Хельме.

Завтра партия направит информацию о нарушениях избирательных процедур в избирательную службу.

Ключевые слова
Наверх