Партия Реформ победила на выборах. Кая Каллас лично достигла рекордного результата – 31 821 голос. Партия Реформ может сформировать правительство с кем только пожелает. Партия Реформ и «Ээсти 200» вместе получат 51 место. Партия Реформ и Центристская партия получат 53 места. Партия Реформ, «Ээсти 200» и Социал-Демократическая партия получат 60 мест.
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БОЛЬШОЙ АНАЛИЗ ⟩ Либеральный поворот, все козыри в руках Партии Реформ
Либеральный поворот, все козыри в руках Партии Реформ
«В Рийгикогу произошел либеральный поворот», – резюмирует результаты выборов руководитель офиса Каи Каллас, Геррит Мяэсалу. Дело не только в большой победе Партии Реформ, но и в мандате, отданном избирателем либеральным партиям. «Ээсти 200» показала себя лучше, чем ожидалось, да и соцдемы также превзошли то, что показывали последние рейтинги.
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