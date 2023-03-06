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БОЛЬШОЙ АНАЛИЗ ⟩ Либеральный поворот, все козыри в руках Партии Реформ

Микк Салу Мейнхард Пулк Аарне Сеппель
Либеральный поворот, все козыри в руках Партии Реформ
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Фото: Mihkel Maripuu

Партия Реформ победила на выборах. Кая Каллас лично достигла рекордного результата – 31 821 голос. Партия Реформ может сформировать правительство с кем только пожелает. Партия Реформ и «Ээсти 200» вместе получат 51 место. Партия Реформ и Центристская партия получат 53 места. Партия Реформ, «Ээсти 200» и Социал-Демократическая партия получат 60 мест.

«В Рийгикогу произошел либеральный поворот», – резюмирует результаты выборов руководитель офиса Каи Каллас, Геррит Мяэсалу. Дело не только в большой победе Партии Реформ, но и в мандате, отданном избирателем либеральным партиям. «Ээсти 200» показала себя лучше, чем ожидалось, да и соцдемы также превзошли то, что показывали последние рейтинги.

Кая Каллас и в ночь выборов оставалась сдержанной, говоря о будущих коалициях. «Мы обсудим это в руководстве», – сказала он. Тем не менее, одной причиной для беспокойство стало меньше. Например, если Партия Реформ победит и предложит коалицию Центристской партии, не пойдет ли Юри Ратас напрямую к Мартину Хельме, чтобы попросить лучшего предложения – это был один из рисков, о котором в Партии Реформ думали перед выборами

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