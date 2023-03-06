БОЛЬШОЙ АНАЛИЗ ⟩ Либеральный поворот, все козыри в руках Партии Реформ

«В Рийгикогу произошел либеральный поворот», – резюмирует результаты выборов руководитель офиса Каи Каллас, Геррит Мяэсалу. Дело не только в большой победе Партии Реформ, но и в мандате, отданном избирателем либеральным партиям. «Ээсти 200» показала себя лучше, чем ожидалось, да и соцдемы также превзошли то, что показывали последние рейтинги.

Кая Каллас и в ночь выборов оставалась сдержанной, говоря о будущих коалициях. «Мы обсудим это в руководстве», – сказала он. Тем не менее, одной причиной для беспокойство стало меньше. Например, если Партия Реформ победит и предложит коалицию Центристской партии, не пойдет ли Юри Ратас напрямую к Мартину Хельме, чтобы попросить лучшего предложения – это был один из рисков, о котором в Партии Реформ думали перед выборами