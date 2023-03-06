Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 6 марта: победители и проигравшие на выборах-2023, провал голосования в Ида-Вирумаа, чем угощали на вечеринках партий и во что нарядились гости
Сегодня в выпуске:
- Все об итогах парламентских выборов - эмоции и комментарии победителей и проигравших, возможные коалиционные комбинации и мнения таллиннских избирателей
- Короткие новости: кто будет защищать небо над Эстонией, вспышке высокопатогенного птичьего гриппа и почему откладывается строительство трамвайной линии в Старый порт
- Как проходило голосование в Ида-Вирумаа и с каким результатом закончилось - в репортаже нашего регионального корреспондента
- Мировые новости: про нападение террориста-смертника в Пакистане, почему сгорели дома в Мэриленде и фестивале в Австралии
- Выборы - это не только борьба за голоса и напряженная гонка, но так же и большой праздник практически для всех партий. Наши корреспонденты побывали на специальных вечеринках и оценили, чем там угощали и в каких нарядах пришли гости.
- Прогноз погоды: настоящей весной пока и пахнет! В течение всей недели синоптики предрекают морозы и снегопады.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 6 марта.