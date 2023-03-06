«Новости в 7» за 6 марта: победители и проигравшие на выборах-2023, провал голосования в Ида-Вирумаа, чем угощали на вечеринках партий и во что нарядились гости

Сегодня в выпуске:

- Все об итогах парламентских выборов - эмоции и комментарии победителей и проигравших, возможные коалиционные комбинации и мнения таллиннских избирателей

- Короткие новости: кто будет защищать небо над Эстонией, вспышке высокопатогенного птичьего гриппа и почему откладывается строительство трамвайной линии в Старый порт

- Как проходило голосование в Ида-Вирумаа и с каким результатом закончилось - в репортаже нашего регионального корреспондента

- Мировые новости: про нападение террориста-смертника в Пакистане, почему сгорели дома в Мэриленде и фестивале в Австралии

- Выборы - это не только борьба за голоса и напряженная гонка, но так же и большой праздник практически для всех партий. Наши корреспонденты побывали на специальных вечеринках и оценили, чем там угощали и в каких нарядах пришли гости.

- Прогноз погоды: настоящей весной пока и пахнет! В течение всей недели синоптики предрекают морозы и снегопады.