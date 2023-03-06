Немецкая полиция разоблачила хакерскую сеть, связанную с Россией

Продолжительное расследование возглавила полиция немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, которая сообщила, что на прошлой неделе провела серию рейдов в Германии и Украине.

Сеть обвиняется в крупномасштабном цифровом вымогательстве и компьютерном саботаже.

В ходе первой крупной атаки в 2017 году хакеры атаковали британскую систему здравоохранения, а затем еще множество компаний и учреждений, сообщили немецкие чиновники.

В Германии атаке подверглись университетская клиника Дюссельдорфа и медиагруппа Funke, крупный издатель газет и журналов.

Власти Германии выдали ордера на арест трех основных подозреваемых, предположительно связанных с Россией, и в настоящее время ведется глобальный розыск этой троицы.

В операции также участвовали голландская и украинская полиция.

Это дело подчеркнуло международный характер кибератак, как с точки зрения исполнителей, так и с точки зрения жертв, сказал Маркус Хартманн, старший сотрудник отдела по борьбе с киберпреступностью. «Но успех операции также показывает, что мы, как правоохранительные органы, способны действовать и на международном уровне», - добавил он.

В последние месяцы многие немецкие веб-сайты - от корпоративных сайтов до сайтов аэропортов - подверглись кибератакам, в совершении или поощрении которых иногда обвиняют российских хакеров.