Сегодня власти Германии объявили, что в результате совместной операции с Федеральным бюро расследований США (ФБР) и Европолом была раскрыта связанная с Россией хакерская сеть, которая атаковала более 600 жертв, включая британскую систему здравоохранения.
Немецкая полиция разоблачила хакерскую сеть, связанную с Россией
Продолжительное расследование возглавила полиция немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, которая сообщила, что на прошлой неделе провела серию рейдов в Германии и Украине.
Сеть обвиняется в крупномасштабном цифровом вымогательстве и компьютерном саботаже.
В ходе первой крупной атаки в 2017 году хакеры атаковали британскую систему здравоохранения, а затем еще множество компаний и учреждений, сообщили немецкие чиновники.
В Германии атаке подверглись университетская клиника Дюссельдорфа и медиагруппа Funke, крупный издатель газет и журналов.
Власти Германии выдали ордера на арест трех основных подозреваемых, предположительно связанных с Россией, и в настоящее время ведется глобальный розыск этой троицы.
В операции также участвовали голландская и украинская полиция.
Это дело подчеркнуло международный характер кибератак, как с точки зрения исполнителей, так и с точки зрения жертв, сказал Маркус Хартманн, старший сотрудник отдела по борьбе с киберпреступностью. «Но успех операции также показывает, что мы, как правоохранительные органы, способны действовать и на международном уровне», - добавил он.
В последние месяцы многие немецкие веб-сайты - от корпоративных сайтов до сайтов аэропортов - подверглись кибератакам, в совершении или поощрении которых иногда обвиняют российских хакеров.
Германия находится в состоянии боевой готовности против интернет-саботажа, поскольку напряженность в отношениях с Россией возросла после вторжения в Украину.